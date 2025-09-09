「最美主播」卓君澤與「棒棒堂男孩」威廉的愛情故事宛如八點檔，兩人從浪漫求婚、喜迎兒女，到威廉爆出「閃兵爭議」事業跌落低谷，如今卓君澤才剛產後復出，就接下運動部機要秘書，成為李洋的左右手、發言人。夫妻倆一個事業衝高，一個陷入低潮，形成強烈對比，威廉是否翻盤復出也成為公眾焦點。

▲卓君澤與威廉透過朋友牽線認識，在穩定交往多年後結婚，且在蘇澳舉行浪漫婚宴。
▲卓君澤（右）與威廉透過朋友牽線認識，穩定交往多年後結婚，在蘇澳舉行浪漫婚宴。（圖／翻攝自＠lindsey_chocho）
兩人戀情獲友人支持　婚後甜蜜穩定

卓君澤與威廉是透過朋友牽線認識，兩人興趣相投，因此迅速墜入愛河。在穩定交往多年後，2021年威廉赴陽明山策劃浪漫求婚，在眾星好友齊聚見證下求婚成功，且在隔年4月登記結婚，並於8月在蘇澳舉行浪漫婚宴。並於2023年10月迎來長子「百香果」，今年7月再度迎來寶貝女兒「檸檬」，兩人甜蜜家庭生活持續成為粉絲關注焦點 。

▲威廉爆出爭議後，在社群發長文坦承錯誤，且承諾會努力成為讓孩子驕傲的爸爸。（圖／翻攝自liaowilliam）
▲威廉（左）爆出爭議後，在社群發長文坦承錯誤，承諾會努力成為讓孩子驕傲的爸爸。（圖／翻攝自liaowilliam）
威廉爆閃兵爭議　事業慘落低谷

婚後生活看似美滿但好景不常，在卓君澤懷有二寶期間，威廉今年5月突然爆出「閃兵爭議」，被列入逃兵名單並遭起訴，手邊4個節目瞬間喊停，每月損失上看50萬大受影響。卓君澤也遭受酸民波及，暫時淡出公眾視野，1個月後選擇挺著孕肚復出，重返主播台前工作，讓粉絲超心疼 。

▲卓君澤剛離開月子中心尚未回應任職一事
▲卓君澤（右）剛離開月子中心，就決定接任運動部發言人。（圖／翻攝自＠liaowilliam）
卓君澤產後復出闖新職　威廉是否重返舞台

目前剛生完女兒的卓君澤，才離開月子中心，就決定接下運動部機要秘書一職，成為李洋的左右手、發言人 ，反觀老公威廉因形象受創，導致節目量幾乎歸零，還沒走出職涯低谷，卓君澤從螢幕跨足政壇，創下職涯高峰，而威廉待風波過後是否重返舞台，也是外界關注焦點。

