全新成立的「運動部」將於9月10日正式掛牌，部長李洋的核心團隊人事也備受關注。傳前體育主播卓君澤將出任機要人員，擔任運動部發言人。消息傳出後引起討論，不少人好奇這位「體育主播出身的新任發言人」究竟是誰。《NOWNEWS》也整理相關資料，提供讀者參考。卓君澤1989年出生於南投埔里，綽號「卓卓」，父母皆為體育老師，從小就與運動結下深厚淵源。她畢業於世新大學新聞學系，2011年進入緯來體育台，與呂佳宜、簡懿佳並稱「緯來三朵花」。之後轉戰NOWNEWS、FOX體育台，主持風格更活潑，還因赴日採訪台灣旅日球員而被日媒封為「超美女主播」。2017年，卓君澤接手知名體育媒體TSNA，擔任執行長，帶領團隊經歷四年多發展。2022年至2023年間，她也以主持人身分參與台視、三立節目《全明星運動會》，進一步打開大眾知名度。卓君澤與藝人「棒棒堂」威廉結婚，今年7月誕下女兒「檸檬」。她日前才剛離開月子中心，並在社群分享產後心情。對於是否確定出任運動部發言人一職，截至目前她尚未公開回應。運動部將在明日正式掛牌，外界預期卓君澤若確定出任發言人，將憑藉其多年體育新聞經驗與親和力，成為李洋部長的重要左右手。姓名：卓君澤（英文名：Lindsey Cho）綽號：卓卓出生：1989年2月25日（36歲），南投縣埔里鎮身高／體重：162公分／48公斤學歷：世新大學新聞學系學士家庭：已婚，丈夫為藝人廖亦崟（威廉），2025年7月誕下女兒「檸檬」緯來體育台主播、記者（2011–2013）NOWnews今日新聞記者（2013–2014）FOX體育台主播、主持人（2014–2017）TSNA體育新聞團隊執行長（2017–2021）《全明星運動會》第四季主持人（2022–2023）傳將出任運動部發言人（2025）曾與呂佳宜、簡懿佳並稱「緯來三朵花」2015年赴日採訪，獲日媒封為「超美人主播」2015年受邀於中職統一獅比賽開球並登場表演以多元主持與活潑風格，受到體育迷與觀眾關注