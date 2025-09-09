我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李洋感謝行政院長和國人，下台後他依序和賴清德和卓榮泰握手。（圖／記者陳明安攝）

名稱從「體育」改為「運動」，雖僅兩字之差，卻代表新時代觀點的巨大轉變：體育不再只是學校教育的一環，而是涵蓋健康、產業、外交與平權的國家戰略。

分析／運動部與體育署差在哪一文看懂 預算提升70億！

▲兩屆羽球奧運金牌李洋接任首任部長，而運動部首年經費高達248億元，展現政府對體育重視。（圖／李洋IG）

行政院長卓榮泰指出，2026年度運動部編列預算達 248億元，創歷史新高，較2024年體育署178億元大幅增加約七成。這筆經費將投入四大面向：

全民運動：擴增社區與基層運動場域，提升規律運動人口。 競技運動：強化國訓中心、黃金計畫3.0，提供國家級後勤支援。 運動平權：推動性別平等與適應運動，保障運動員權益。 運動產業：促進賽事產業化、企業贊助與投融資，培育專業人才。

總統賴清德表示，體育運動是國力象徵，也是社會團結的重要力量，「政府會用運動壯大台灣，讓選手和全民都能受惠。」

新組織架構：「1部1署3中心」 運動部成立後，將依「1部1署3中心」架構運作： 運動部本部：設6司5處室，包含綜合規劃、適應運動、競技運動、產業及科技、國際事務、設施規劃等，掌理全國政策與跨部會協調。 全民運動署：專責推廣全民運動，涵蓋體適能檢測、民俗與新興運動、社區俱樂部等，避免全民運動再度被邊緣化。

‧ 國家運動訓練中心——菁英選手訓練與國際賽備戰。 ‧ 國家運動科學中心——醫學、體能、運科研究與防護。 ‧ 國家運動產業發展中心——新設立，負責產業政策、賽事行銷、人才培育與市場拓展。

▲2屆奧運羽球金牌得主李洋正式確定出任新成立的運動部首任部長。（圖／翻攝自李洋臉書）

▲李洋確定接任運動部首任部長，政務次長鄭世忠表示他對制度運作有深刻理解，期盼新團隊能在明年預算啟動後展現新氣象。（圖／翻攝自鄭世忠Threads）

台灣體育行政體制將迎來歷史性轉折。此舉不僅是組織層級的提升，更標誌著國家對運動定位的全面翻轉。今天早上10：00典禮正式開始，總統賴清德和李洋比肩而坐，後者有些拘謹、緊張，被唱名時也起身和觀眾打招呼，之後李洋也在致詞時重新強調之前說過的六大方針，下台後李洋和行政院長卓榮泰握手。李洋在典禮上就職，穿著深藍色西裝，宣示就任運動部部長，他首先感謝卓榮泰在政策上全力支持，除了內心感恩之外，更知道肩負重大責任，他說自己過去曾是運動員，因此特別了解運動員需求，並再次強調之前說過的六大方針。📍全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活📍整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境📍推動國際賽事與交流：讓世界看見臺灣運動的實力與風采📍促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大臺灣運動產業影響力📍實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量📍投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。最後他也再次感謝行政院長和國人，下台後他依序和賴清德和卓榮泰握手。今天運動部接牌典禮上，一大早就有熱鬧的開場活動熱舞，炒熱現場氣氛，今天現場主持由資深媒體人徐裴翊主持，李洋和總統賴清德坐在一起，在現場唱名致意時，李洋靦腆起身和現場貴賓打招呼，看起來有一些緊張。之後在典禮上，行政院長卓榮泰為李洋頒布任命令以及印信，後者今天正式上任。現行的教育部體育署屬於行政院三級機關，署長雖為政務官，但在跨部會協調上常受限於層級。升格後的運動部，部長將與其他部會首長平行，具備直接主導跨部會政策與資源整合的權限。評論員強調，兩屆奧運羽球金牌得主李洋將出任首任運動部部長。外界普遍肯定其選手背景，期待他能代表運動員發聲，改善制度環境。不過，也有聲音質疑其行政經驗不足，如何駕馭龐大官僚體系，將是未來最大挑戰。回顧歷程，台灣自1932年設立體育委員會以來，歷經多次組織調整：1982年成立國民體育委員會，1997年升格為行政院體委會，2013年再降編為教育部體育署。此次升格為運動部，為近半世紀來最大幅度改革。國際上，日本設有運動廳，年預算約600億台幣；韓國文化體育觀光部體育預算更達3000億台幣。相比之下，台灣雖已成長至248億元，仍有追趕空間。