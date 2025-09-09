我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂於7日宣布請辭自民黨總裁（黨魁）後，自民黨隨即展開總裁選舉工作。目前自民黨前幹事長茂木敏充已宣布參選，官房長官林芳正同樣表態有意參選。而被點名是熱門接班人選的「安倍門生」前經濟安保大臣高市早苗也於8日傳出決定參選的消息。根據產經新聞報導，高市早苗已經確保參選所需的20名推薦人，將待9日決定選舉方式與日程後，於本週內正式宣布參選。在去年9月的總裁選舉中，高市早苗在第一輪投票中，獲得黨員及黨友票109票，於9位候選人中拿下第一，但在與石破茂的第二輪決選中落敗。前次選舉排名第六的茂木敏充，於8日在國會向記者表示：「我願意將我過去在黨和政府中積累的所有經驗，奉獻給這個國家。」他是首位正式宣布參選的候選人，並表示對取得20位推薦人充滿信心。前次選舉排名第四的林芳正，8日在首相官邸向記者表示：「我會與上次一同奮戰的夥伴們好好商量。」自民黨山口縣黨部已通過決議，敦促擔任縣黨部會長的林芳正參選。此外，前次選舉排名第三、被視為本次熱門人選的農林水產大臣小泉進次郎，以及排名第五的前經濟安保大臣小林鷹之，也傳出有意參選。不過共同社報導指出，小泉進次郎在被問及是否會參選時，表示「在做出任何決定之前，我將考慮如何才能促進黨內團結。」石破茂對於林芳正、小泉進次郎等內閣成員參選總裁表達支持，並稱「沒有任何阻擋的理由」。但他也提到，參選期間不得影響其內閣職務的執行。石破茂去年10月1日就職，上任至今還不滿一年，在本月7日時宣布辭任。他在8日的黨務會議上，表示他必須為去年眾議院選舉和今年參議院選舉的敗選負責，並要求有意辭職的幹事長森山裕等四名黨內要職人員，在新任幹部確定前繼續留任。不過路透社報導指出，目前自民黨在參眾兩院未佔有多數席位，自民黨新任總裁選出後，也難以保證能順利成為首相。根據日本新聞網（JNN）最新民調，針對誰是擔任下一任首相的適合人選，小泉進次郎和高市早苗並列第一，石破茂則排名第三。