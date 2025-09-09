開學季速食優惠加碼！三商炸雞今（9）日買一送一，炸雞腿「買1桶送1斤」377元、「買棒腿送雞柳條」169元；21風味館也推出大薯霸、鹹蛋黃薯霸都「買1送1」，一包48元開吃。
三商炸雞買一送一！炸雞腿「買1桶送1斤」 兩大開學優惠
三商炸雞今9月9日至9月22日，推出兩大開學優惠，外帶「買1桶送1斤」超值組合，買「6隻酷樂雞腿桶」免費送重達一斤的「滋汁腿排桶」，限時特價377元（原價660元），相當於下殺58折，酷樂雞腿還有原味與辣味兩種選擇。
再加碼外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」限時特價169元（原價318元），推薦喜歡重口味的速食控，開吃甜辣風味搭配經典胡椒香最爽快。
21風味館「大薯買一送一」！五六日週末優惠
21風味館即日起至9月23日「慶開學 薯霸優惠」活動，開吃「大薯霸買一送一」95元、平均一包大薯約48元，「鹹蛋黃薯霸買一送一」110元、相當於一包鹹蛋黃薯霸(大)只要55元。
即日起至12月28，五六日每週末21風味館開吃3人派對餐優惠，「一隻烤雞＋3塊炸雞＋薯條＋3杯飲料」特價599元，下殺64折吃到年底。
資料來源：三商炸雞、21風味館
