台灣任天堂股份有限公司表示，今天（9/9）開始， Nintendo Switch 2 及 Nintendo Switch 專用的「Nintendo eShop」服務，正式在台灣市場開始提供，透過 eShop，玩家可以下載遊戲軟體、新增內容等，目前一般方案的個人計劃為1個月新台幣79元，另外也有家庭計劃12個月新台幣1179元等方案提供選擇。
「Nintendo eShop台灣」訂閱方案一覽
📌個人方案
◾1個月：79 元
◾3個月：199 元
◾12 個月：599 元
📌家庭方案
◾12 個月：1179 元
📌NSO+擴充包
◾個人12個月：1279 元
◾家庭12個月：2399 元。
eShop 台灣正式推出後，不論玩家持有 Switch 或 Switch 2，只要到任天堂官方網頁，將 Nintendo Account 選項中的「國家／地區」改成「台灣」就可以使用；透過 eShop 台灣購買的「下載版軟體」，會儲存在主機的內部儲存記憶體中，Switch 2可使用 microSD Express 記憶卡；Switch則可使用 microSD 記憶卡來儲存遊戲。
不過需要注意的是，目前 eShop 台灣雖然已經正式推出，但現階段提供的遊戲數量相對稀少，多數都是任天堂自家第一方遊戲為主；不過針對方案價格，大多玩家都給予正面回應，「一年599，好耶」、「佛心公司」、「都什麼年代還能看到這麼划算的價格」、「馬上先買個五年，後面漲價就沒有了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌個人方案
◾1個月：79 元
◾3個月：199 元
◾12 個月：599 元
📌家庭方案
◾12 個月：1179 元
📌NSO+擴充包
◾個人12個月：1279 元
◾家庭12個月：2399 元。
不過需要注意的是，目前 eShop 台灣雖然已經正式推出，但現階段提供的遊戲數量相對稀少，多數都是任天堂自家第一方遊戲為主；不過針對方案價格，大多玩家都給予正面回應，「一年599，好耶」、「佛心公司」、「都什麼年代還能看到這麼划算的價格」、「馬上先買個五年，後面漲價就沒有了」。