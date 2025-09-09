我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國光州市率先推出的「小學生家長10點上班制」，在近日被納入韓國總統李在明於明年度的政策方針中，預計明年將在全國實施。根據韓聯社與中央日報等韓媒報導，這項政策在2022年於光州市率先實施，由原先適用範圍從小學一年級家長，逐步擴大至全部小學生的家長。韓國政府預計明年實施這項計畫，並將相關預算補助納入2026年財年預算案內；同時，對象也有所調整，預計將讓「育兒期家長」都能在10點上班，不僅適用於小學生家長，還涵蓋學齡前幼兒的家長；補助期限由原先最長兩個月，延長至一年。這項計畫已被納入國家政策項目中，主要針對300人以下的中小企業員工，不僅將使家長可減少一小時工時，且享不減薪待遇，政府在企業方面也給予補助金條件，彌補企業因員工工作時間減少造成的成本損失。光州市政府提到，這有助於員工在工作和家庭生活取得平衡，同時減輕企業人力資源管理的負擔，進而提高生產效能，獲得勞資雙方支持。韓國政府近年不斷透過政策面試圖解決全球生育率最低這一問題，在最近一年終於稍稍止跌回升，今年6月新生兒數達到1萬9953名，較去年同月成長9.4%，新生兒數量已連續第12個月呈現正成長，擺脫台灣，成為新生兒成長國。除了韓國政府政策外，韓國統計廳官員先前曾提到，大田市向18至39歲夫婦發放500萬韓元的結婚獎勵金，以及新婚夫婦專款貸款等多項政策，這些地方政府的支援正發揮作用。