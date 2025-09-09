我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 林智鴻在會談中除向國際友人介紹高雄的經濟轉型成果，也向兩個市政府表達期盼推動雙邊教育交流，彼此分享台灣與美國的學習與生活經驗，藉此提升教育水平也深化雙邊友誼。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻於美西時間8日在舊金山灣區台灣商會前會長張家豪及民進黨美西黨部評委李柏翰陪同下，訪問北加州矽谷舊金山灣區，分別拜會Hillsborough市前市長，現任市議員Marie Chung ，以及Fremont市Raj Salwan市長與Teresa Keng 副市長，向國際友人介紹高雄的經濟轉型成果，展現南台灣在全球產業鏈中的新定位。林智鴻指出，高雄正從傳統重工業城市蛻變為高科技與創新經濟的樞紐，聚焦於半導體、人工智慧（AI）、電動車與 5G產業的發展。他進一步提及，亞灣區的智慧科技 5G創新園區已吸引超過 330 家國內外企業，包括微軟、IBM 與高通，創造逾5,700 個就業機會，高雄正逐步成為國際創新基地。林智鴻特別介紹「南台灣半導體 S廊帶」的完整供應鏈聚落，台積電、日月光、ASML等全球龍頭企業已在高雄設立據點，打造出國際矚目的科技生態系。同時，鴻海在高雄建置完整的電動車供應鏈，並推動「CityGPT」智慧交通平台，展現智慧城市與綠色轉型的決心。林智鴻在會談中也向兩個市政府表達期盼推動雙邊教育交流，透過視訊會議讓雙邊學子能有直接對話交流機會，彼此分享台灣與美國的學習與生活經驗，藉此提升教育水平也深化雙邊友誼。林智鴻強調，高雄的經濟轉型不僅是城市升級，更是台灣連結國際的重要窗口，與高雄合作，不只是投資一座城市，更是與一個穩定、透明的民主社會建立夥伴關係，期盼矽谷舊金山灣區能與高雄攜手合作，共同以科技、教育鏈結，升級城市也深化民主。