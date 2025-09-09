蘋果秋季發表會即將在明（10）日登場，iPhone 17系列也將隨之曝光，許多果粉摩拳擦掌準備購入新機。即使鄰近發布時間，仍有iPhone 17的爆料消息陸續釋出，近期竟傳出，蘋果將縮小iPhone 17 Pro系列的動態島尺寸至少25%，不僅有配件廠商出面證實，甚至拿出實體保護貼作為證據，讓一票果粉嗨翻直呼：「畫面舒爽多了！」
iPhone 17 Pro動態島將縮小？保護貼提前露餡了
近日一名自稱來自保護膜供應鏈的內部員工，在網路曝光iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max的螢幕保護貼，照片可以清楚看到動態島明顯縮短，長度僅約1.5公分，相比現有iPhone 16 Pro系列足足少了四分之一。
該員工還進一步提供工廠內部的系統圖像，顯示標準版iPhone 17與iPhone 17 Air的動態島仍維持約2公分長度，並未有任何調整，代表唯獨Pro系列將進行變動。
除此之外，其他配件商也比對iPhone 17 Pro的機模，發現Face ID模組體積確實縮小，但前置揚聲器卻拉長，代表iPhone 16 Pro與iPhone 17 Pro的保護貼將無法共用。這也呼應了年初市場分析師Jeff Pu的預測，他曾提到iPhone 17 Pro Max將搭載更小的動態島設計，甚至在細節上可能與Pro機型略有不同。
iPhone 17 Pro動態島升級縮小！一票果粉嗨翻：畫面終於變乾淨
據悉，動態島得以縮減主要是因為Face ID組件再度優化，蘋果傳出正研發新一代金屬透鏡（metalens）技術，能讓紅外線發射器與接收器體積縮小，減少動態島空間佔用，進而提升螢幕的完整感。從目前的資料來看，iPhone 17 Pro系列很可能會率先搭載這套技術，與過去的機型拉開差距。
自2022年iPhone 14 Pro首度引入動態島後，蘋果就已連續使用三代，過去就有許多果粉對於動態島的設計相當不滿意，認為在使用手機時很干擾螢幕顯示，功能也不如想像中好用。如今動態島可能縮小的消息曝光後，讓一票iPhone用戶欣喜狂讚，感謝蘋果再度讓畫面變得乾爽整潔，「終於不用再遮擋螢幕了。」
