▲有網友提前爆料iPhone 17 Pro保護貼，可以看到動態島明顯縮短，長度僅約1.5公分，相比現有iPhone 16 Pro系列足足少了四分之一。（圖／取自X@that_one_g3）

▲▼據悉蘋果傳出正研發新一代金屬透鏡（metalens）技術，能讓紅外線發射器與接收器體積縮小，減少動態島空間佔用。（圖／取自X@Majin Bu）

iPhone 17 Pro動態島升級縮小！一票果粉嗨翻：畫面終於變乾淨

蘋果秋季發表會即將在明（10）日登場，iPhone 17系列也將隨之曝光，許多果粉摩拳擦掌準備購入新機。即使鄰近發布時間，仍有iPhone 17的爆料消息陸續釋出，近期竟傳出，蘋果將縮小iPhone 17 Pro系列的動態島尺寸至少25%，不僅有配件廠商出面證實，甚至拿出實體保護貼作為證據，讓一票果粉嗨翻直呼：「畫面舒爽多了！」近日一名自稱來自保護膜供應鏈的內部員工，在網路曝光iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max的螢幕保護貼，照片可以清楚看到動態島明顯縮短，長度僅約1.5公分，相比現有iPhone 16 Pro系列足足少了四分之一。該員工還進一步提供工廠內部的系統圖像，顯示標準版iPhone 17與iPhone 17 Air的動態島仍維持約2公分長度，並未有任何調整，代表唯獨Pro系列將進行變動。除此之外，其他配件商也比對iPhone 17 Pro的機模，發現Face ID模組體積確實縮小，但前置揚聲器卻拉長，代表iPhone 16 Pro與iPhone 17 Pro的保護貼將無法共用。這也呼應了年初市場分析師Jeff Pu的預測，他曾提到iPhone 17 Pro Max將搭載更小的動態島設計，甚至在細節上可能與Pro機型略有不同。據悉，動態島得以縮減主要是因為Face ID組件再度優化，蘋果傳出正研發新一代金屬透鏡（metalens）技術，能讓紅外線發射器與接收器體積縮小，減少動態島空間佔用，進而提升螢幕的完整感。從目前的資料來看，iPhone 17 Pro系列很可能會率先搭載這套技術，與過去的機型拉開差距。自2022年iPhone 14 Pro首度引入動態島後，蘋果就已連續使用三代，過去就有許多果粉對於動態島的設計相當不滿意，認為在使用手機時很干擾螢幕顯示，功能也不如想像中好用。如今動態島可能縮小的消息曝光後，讓一票iPhone用戶欣喜狂讚，感謝蘋果再度讓畫面變得乾爽整潔，「終於不用再遮擋螢幕了。」