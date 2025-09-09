我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，重獲自由後發表7分鐘談話，稱自己的案件是冤獄，並批評總統賴清德讓台灣社會四分五裂。國民黨台北市議員柳采葳分析，柯的談話有三大重點：凝聚小草氣勢、團結在野力量，以及控訴司法不公。她認為，柯將案件定調為冤獄，是為了搶回話語權，小草接下來也會持續支持抗戰。柳采葳在《新聞大白話》節目指出，柯的第一個重點是向支持者表達感謝，凝聚小草氣勢。柯在羈押期間，小草缺乏可以加油的對象，他出來後要傳遞訊息：「我沒事，我還在戰鬥，你也跟我們一起戰鬥！」柳采葳說，柯文哲還強調團結在野，引用韓國瑜的名言「莫忘世上苦人多」，意在提醒民眾黨仍在成長階段，單打獨鬥難以與民進黨抗衡，因此團結在野力量至關重要。第三，柯控訴司法不公，展現不畏強權的態度。柳采葳表示，一般人從看守所出來，不會講這麼多細節，但柯除了向小草傳達堅毅，也向賴清德及司法檢調示警，表明自己明白案件將面臨各種抹黑手法。柳采葳強調，柯的策略是搶回話語權，讓小草、中間選民，甚至民進黨都了解，他將案件定調為冤獄，是民進黨刻意誣陷的結果。她直言，柯雖然談了許多，但並未刻意深入細節，更多是傳達氣氛與態度，顯示他將繼續抗戰，而小草也會持續戰鬥。柳采葳最後指出，民進黨應思考如何面對團結的在野力量，因為自身執政不力，政黨鬥爭又失利，未來壓力將非常大，只剩下零星、不合理的攻擊手段。