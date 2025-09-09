我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，因涉入京華城與政治獻金案遭羈押一年之久，昨（8）日以7000萬交保，他也久違地在鏡頭前發表長達7分鐘的談話，當中還直接開嗆「查了一年什麼都沒查到」，北檢也於晚間發表聲明駁斥柯文哲的說詞，並將依法提出抗告。對此，精神科名醫沈政男狠酸，北檢要放下屠刀，故事根本掰不下去，要趕快收手了！沈政男指出，先前沈慶京交保，北檢沒有抗告，以及從這次等了4天才抗告可知，北檢可能本來並不想抗告，就因為柯文哲的挑釁而激起鬥志，拎著棍棒又走了過來。檢察官如此好鬥，又愛面子，如何查明真相，毋枉毋縱？事實上從彭振聲的起訴過程來看，北檢先是用圖利與收賄來偵辦，後來改成圖利與財產來源不明，根本自我打臉，難以自圓其說，卻硬要彭振聲認罪減刑，由此可以看出他們多麼惡質了。沈政男表示，北檢意氣用事提抗告，絕對不會成功，只是自取其辱而已，因為北院這次的交保裁定已經做了相關準備，一是如何確保交保人有顧忌，不至於逃跑？所以這次多了「以自己名義提出保證金」；二是尚有其他共犯尚未到案，也就是橘子，北院已說能不能抓到她根本大有疑問，以此延押不符比例原則；三是其他共犯與證人尚未交互詰問，交保後證詞可能受污，關於這一點，已經完全不成問題，因為前面一審羈押9個月，已進行重要共犯與證人交互詰問。「我老早就說，北檢要放下屠刀！沒有查到金流就代表整個圖利收賄的故事根本掰不下去，要趕快收手了。」沈政男強調，現今台灣司法體系，見樹不見林，而且辦樹不辦林，這裡抓一個疑點，那裡說有問題，隨便兜在一起就可以把一個前首都市長羈押一年，這不是賴清德的責任，難道是大家的問題嗎？人民不會准許這樣的狀況繼續存在啦，「我們值得一個更好的國家」。