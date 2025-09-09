我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「兩個太陽」屬大氣光學現象，又稱「幻日」，也是海市蜃樓的一種。（圖／翻攝福壽山農場臉書，2025.09.09）

前台灣民眾黨主席柯文哲交保後，不僅被形容滿血回歸，外界更稱他與現任黨主席黃國昌將形成「兩個太陽」。有「遠得要命農場」外號的台中市福壽山農場，小編今一早分享真實的「兩個太陽」奇景，只見一顆金燦燦的太陽已高掛天際，另一顆還躲在雲海之下。小編表示，這就是所謂的「幻日」，也是海市蜃樓的一種，透過整齊折射太陽光線，產生另一顆假的太陽。這兩天「兩個太陽」話題在政壇熱燒，位於台中市和平區的福壽山農場，小編今（9）日一早也分享「兩個太陽」真實美景，他站在高山眺望東方，影片中金燦燦的太陽自山頭升起，正下方的另一顆太陽猶半遮面，似乎還眷戀著雲海，小編先是驚呼「喔！兩個太陽」！接著解釋這是很難得看到的景象，「叫做幻日，也是海市蜃樓的一種，下面是假的太陽，透過空氣折射產生，上面才是真的太陽」。網友也「熱情回應」山上有兩個太陽，「我們山下有9個太陽」，意指平地天氣非常熱；還有網友以為是太平洋的海平面折射，細看才大呼「今天太幸運，竟有幻日可看」，還有人搞笑喊「要再度請后羿惹」。