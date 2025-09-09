蓮藕富含膳食纖維，維生素B群、C，以及鐵、鉀、鈣等礦物質，夏季、秋季是品嘗蓮藕的最佳時機。根據當季好蔬果網站資料顯示，蓮藕價格便宜了，每台斤批發價23.9元，低於全年平均成交價。很多人喜歡拿蓮藕煮排骨湯，內行分享蓮藕鬆軟的秘訣，就是挑對蓮藕，要選七孔的粗短蓮藕，而且加「魷魚乾」能讓湯頭更鮮甜，一喝上癮。
網友在「家常菜」公開社團發文指出，自己不敢使用壓力鍋，用瓦斯爐燉煮了1.5小時，煮到排骨已經軟爛，湯頭也甜甜的好喝，但是蓮藕吃起來還是脆脆的，問說：「要怎麼煮蓮藕排骨湯，蓮藕才會鬆鬆的呢？」
蓮藕排骨湯鬆軟關鍵：要選七孔、粗短
貼文引發討論，內行人點出排骨湯中蓮藕鬆軟的關鍵是挑對蓮藕，「其實蓮藕分七孔比較粉，外型較粗短；九孔的比較脆，外型較長細 」，「脆的你煮到天荒地老，都還是脆的」，建議買蓮藕時要請攤商挑粉藕，或是買藕節較粗短的蓮藕。此外，也有人建議「滾水再下蓮藕就會軟鬆」、「就像蓮子不能泡水要直接煮，泡了水的蓮子就煮不爛」。
阿基師也曾在節目《美食鳳味》上，分享煮蓮藕排骨湯的「偷吃步」，就是加入魷魚乾（乾貨魷魚），水滾後先下蓮藕片，再放汆燙好的排骨。而乾魷魚剪成塊後要先下油鍋炸過去腥味，再加入湯鍋裡燜煮20分鐘，筷子可穿過排骨就可下蒜頭、鹽及蔥段。湯碗裡加胡椒粉和少許米酒，再倒入蓮藕排骨湯，滿室噴香、湯頭超鮮甜。
蓮藕排骨湯食材／做法
▪️食材
蓮藕
排骨
蒜頭
乾貨魷魚
蔥段
鹽巴
胡椒粉
米酒
▪️做法
1.排骨汆燙、蓮藕去皮切片、蒜頭去皮、蔥切段備用。
2.煮一鍋水，水滾先下蓮藕片。水再度煮滾時下汆燙好的排骨。
3.熱油鍋，下切塊的魷魚乾稍微炸一下。取出後加進湯鍋裡。
4.加蓋燜煮約20分鐘，至筷子可穿過排骨。
5.下蒜頭拌煮約10分鐘，下鹽巴、蔥段。
6.準備盛湯的鍋底加1小匙胡椒粉、1大匙米酒。淋入煮好的蓮藕排骨湯就完成了。
記者實際試煮蓮藕排骨湯，由於沒買到粗短的蓮藕，只買到長條的蓮藕，去皮後切開發現，裡面是九孔，使用鑄鐵鍋，跟著阿基師煮法步驟，發現加了魷魚乾的蓮藕排骨湯，讓湯頭添了一股海鮮的鮮味，十分好喝。魷魚乾也可以加在雞湯裡煮，都能讓湯頭更鮮美。此外，熟識的菜販也推薦，蓮藕排骨湯可以加去皮切塊的番茄，湯頭甜得不得了。
蓮藕要削皮嗎？
許多人料理蓮藕時習慣削皮，賣相看起來會比較美味，口感也會更好。不過也有專家認為，蓮藕連皮一起吃更營養，而且口感其實也沒有想像中的不好。不過要注意，蓮藕削皮後最好要趕快下鍋煮，直接暴露在空氣中，就容易氧化導致變黑。
蓮藕挑選／保存一次看
農糧署也曾在臉書「鮮享農YA - 農糧署 」分享，挑選蓮藕3步驟，以「藕節粗長、堅實」、「顏色呈黃褐色，表皮光滑」及「藕孔空洞大」者為佳。烹飪前可將蓮藕泡水阻隔空氣，或先行汆燙去除多酚類物質、減少澱粉質，有助避免氧化變黑。
如果一次買比較多的蓮藕，則建議用白報紙包裹，放入塑膠袋。帶土蓮藕冷藏可存放一周，沒帶土的蓮藕則可存放三天。此外，也可把蓮藕削皮切片後汆燙，冷凍可存放一個月。
資料來源：當季好蔬果、家常菜、鮮享農YA - 農糧署
