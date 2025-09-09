23歲的烏克蘭難民伊琳娜（Iryna Zarutska），8月底在美國北卡羅來納州搭乘輕軌列車時，突遭遊民割喉、刀刺身亡，監視器畫面曝光後，就連總統川普（Donald Trump）也無法直視，直言這是起可怕的悲劇。《紐約郵報》8日又再獨家揭露，伊琳娜的父親痛失愛女，卻無法出席喪禮，因為他必須留在烏克蘭國內「為國家而戰」。
《紐約郵報》引述伊琳娜在美國的鄰居透露，伊琳娜下葬時，她的父親仍被困在烏克蘭，因為他符合烏國對參戰年齡的要求，戰亂期間必須留在國內，讓這個為躲避戰火而分離的家庭，又添加一道新傷疤。
鄰居並表示，伊琳娜的母親，年幼的弟弟和妹妹也住在美國，都因為伊琳娜之死陷入深深的悲傷之中，附近的居民幾乎都很喜歡伊琳娜，形容她是一個「可愛、善良的人」，臉上總是掛著燦爛的微笑，還經常主動幫忙鄰居照顧寵物、遛狗。
伊琳娜的訃聞顯示，她畢業於基輔的Synergy College，拿的是藝術相關學位，2022年抵達美國，夢想是成為1名獸醫助理，雖然離鄉背井，但她在很短時間內就流利掌握了英語，顯示對新生活的積極與樂觀，卻突遭橫禍、香消玉殞，令人不勝唏噓。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
