2024大選結束後，時代力量與台灣基進均未能在立法院取得席次，小黨未來動向引發關注，今（9）日時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨共同召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會，並簽署合作宣言，提出「五大原則」，盼以聯合行動扭轉現行政治結構。這份合作宣言內容涵蓋五項核心原則，包括一、堅定顧台灣，反對中國侵略，強化國防與民防；二、清廉新典範，清廉是最低標準，自我要求重建政治典範；三、合作最大化，同一選區只推一人，凝聚力量爭取更多席次；四、公平有希望，縮小貧富差距，讓弱勢與年輕世代看得到希望； 五、永續新台灣，守護山林海洋，加速轉型，留下永續環境。台灣基進黨主席王興煥指出，目前台灣政治最大的結構性問題，在於缺乏「正常而強力」的反對黨，導致親中政黨在立法院壯大，國家治理陷入失衡。他直言，四黨攜手的目的，就是要集結本土力量，捍衛民主與國家安全。時代力量黨主席王婉諭則表示，這是台灣首次有超過兩個政黨能在公共利益的基礎下完成長期磨合，並且不是為了利益分配，而是共同追求主權與反對金權政治。她期盼，這股本土在野力量的整合，能吸引更多相信政治能不一樣的選民。小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵強調，四黨的合作不是為了打擊特定政黨，而是基於相同的理念，守護台灣、追求公平正義。在過去一年，四黨已在托育、青年、反核及罷免等議題上展開實際合作，證明理念能夠化為行動。台灣綠黨共同召集人王彥涵則說，雖然黨一路走來經歷過無數失敗，但始終堅持參政，並累積了與理念相近政黨協作的經驗。如今四個進步小黨攜手，象徵台灣政治文化正迎來新的契機，她呼籲選民拋下含淚投票的無力感，共同推動自下而上的政治革新。