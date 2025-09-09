我是廣告 請繼續往下閱讀

▲志尊淳（左）抓包佐藤健（右圖左）偷偷去練跑步機，還在跟旁邊的女性聊天，讓他好氣又好笑。（圖／翻攝自佐藤 健 / Satoh Takeru）

▲佐藤健（左二）、宮崎優（右二）、町田啟太（右一）、志尊淳（左一）飾演的Netflix日劇《玻璃之心》大受好評。（圖／翻攝自takeruxxsato）





日本男神佐藤健因出演《神劍闖江湖》爆紅，日前他在個人YouTube頻道上傳健身影片時，竟因差點因一舉動引發爭議。影片中可以看到，佐藤健舉重到一半突然消失，後來被志尊淳抓包，原來他跑去跑步機區，邊跑邊跟女性搭話，畫面曝光後立刻引發熱議，粉絲直呼羨慕巧遇，但也有人狠批「不太禮貌」。影片中可以看到，佐藤健與志尊淳、町田啓太正一同進行重量訓練，不料佐藤健練到一半突然「消失」，花了一陣子才被同行友人抓包，原來他偷偷去練跑步機，還在跟旁邊的女性聊天，讓同行友人好氣又好笑。影片一出粉絲紛紛留言，表示能在健身房巧遇佐藤健，簡直跟中樂透一樣開心，但也有部分批評聲浪質疑，佐藤健搭訕正在運動的陌生人缺乏禮貌，也有粉絲留言緩頰，表示都只是影片效果不必較真，在網上引起不小的討論聲浪。佐藤健事業正值高峰，他近期主演的 Netflix 日劇《玻璃之心》大獲好評，且佐藤健首次執導的MV〈永遠前夜／Forever Eve〉更找來韓國知名女團i-dle的薇娟擔任女主角大受好評。佐藤健將於今年11月來台舉辦見面會，讓粉絲相當期待。