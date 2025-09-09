我是廣告 請繼續往下閱讀

積極備戰高雄市長提名的民進黨立委邱議瑩，今（9）日接受網路專訪時，罕見鬆口談及過去一年民進黨立院黨團的運作狀況，她直言，總召柯建銘的領導模式，常讓黨團會議的結論淪為擺設，因為最終決策往往不是依照會議共識，而是柯的個人判斷，別人的建議也聽不進去，且要求大家要聽他的，邱議瑩坦言，黨團成員在過去一年真的非常折磨、痛苦。邱議瑩受邀上政論節目《中午來開匯》，主持人黃光芹問及，先前在處理「剴剴案」的過程，為何民進黨團二讀時投下反對票，但到三讀卻改投求棄權，讓外界質疑是「為反對而反對」？邱議瑩透露，當時大家對黨團要求三讀「舉棄權」的指令感到錯愕，因為前後立場完全矛盾，讓不少立委忍不住問：「那麼剛才為何​​要叫我們投反對，不就一路棄權就好？」邱直言，這樣的操作模式，不僅讓基層立委無所適從，也讓黨團形象大傷。邱議瑩續指，過去一年黨團會議中，很多立委提出的意見與建議，柯建銘幾乎聽不進去，他總是強調自己的資歷與折衝經驗，認為「照我的方式才不會錯」，最終要求大家必須服從。她也強調，這樣的領導模式讓成員受到非常大的衝擊，許多人內心其實覺得方向不太對，但最後還是選擇吞下去。黃光芹追問，為什麼黨團成員都要聽柯建銘的話？邱議瑩苦笑回應：「我們只能以和為貴，不然怎麼辦？難道民進黨要自己內部打架嗎？」她承認，這一年多來確實讓她感到痛苦與矛盾，因為即便心裡清楚這樣處理不太對，也只能壓下心中不滿，避免引發黨內內鬥。