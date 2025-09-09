我是廣告 請繼續往下閱讀

面板雙虎友達以及群創今（9）日同步公告今年8月合併營收，群創達新台幣186.92億元，月減3%、年增1.2%；友達則是達新台幣245.39億元，月增17.3%、年減9.2%。群創累計今年前八個月合併營收為新台幣1501.21億元，年增4.6%；友達累計今年前八個月合併營收1868.01億元，年增0.6%。針對面板產業前景，有美系外資最新出具報告表示，為了因應中國以及美、歐市場的年終促銷活動，電視品牌廠已恢復正常採購，使得第三季面板出貨將「轉減為增」，將嘉惠台廠友達、群創後續表現。美系外資表示，面板產業來看，目前電視品牌廠已經恢復正常採購，使9月面板價格持平，主流產品包括32、43、55、65、及75吋的電視面板價格持穩，呈現觸底態勢。出貨量方面，美系外資預期第三季面板將「轉減為增」，季增約中個位數，優於第二季的9%季減衰退，與第二季出貨因關稅不確定性而偏謹慎的狀況形成鮮明對比，預期將增強面板廠的議價能力與減輕價格壓力。稼動率方面，第二季由於品牌廠在提前拉貨及中國「以舊換新」效應消退後，下單態度較為保守，因此稼動率由首季的82%降至75%-80%；第三季則受惠電視面板出貨改善，預期整體稼動率將回升至80%至85%。美系外資認為，雖然電視面板價格已經觸底，第三季出貨量又增加，有助提升市場對於面板股的正面情緒，不過因仍在等待面板價格反彈時點更為明確的訊號，因此仍維持友達、群創「中立」評級不變。