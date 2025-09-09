我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福岡Lalaport門口聳立著24.8公尺高巨大鋼彈。（圖／tripadvisor）

蔡阿嘎不推薦日本福岡遊10大原因

▲福岡寶滿宮竈門神社擁有千年歷史，近年因為與《鬼滅之刃》主角炭治郎撞上姓氏而爆紅。（圖／GoogleMaps）

台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，常常飛到日本遊玩，次數接近百次，許多城市都有去過。不過，近期他透過新影片表示「最不推薦的日本旅遊城市是福岡」，並公布「10大原因」，卻都是明貶暗褒，內容引發大批粉絲笑稱：「之後福岡要被台灣人擠爆了！」蔡阿嘎於8日上傳最新影片，提到自己90多次造訪日本的經驗總結下來，「最不推薦大家去的城市」是九州北部的福岡。阿嘎更表示自己是「冒著被炎上的風險」，才列出「不要去福岡」的10大原因，並話中有話呼籲觀眾：「看完拜託真的不要再去了！真心不推！」而完整影片曝光後，立刻引發一票台灣遊客回應，「阿嘎快點把影片下架，不然我去福岡的冷門店又要排隊了」、「福岡真的超適合獨旅」、「福岡現在已經超多韓國台灣遊客啦，拜託大家不要再去了，我的旅遊夢幻勝地快撐不住了，快被擠爆」、「福岡Lalaport巨大鋼彈超帥」。事實上，從2024年開始，日本九州北部的福岡，就已經開始成為台灣、韓國觀光客的最新旅遊目的地，當地必嘗的美食包含博多拉麵、牛腸鍋，景點則有聳立著24.8公尺高巨大鋼彈的福岡Lalaport，宗教景點則有太宰府天滿宮、寶滿宮竈門神社等擁有千年歷史的神社，竈門神社更因為動漫《鬼滅之刃》而爆紅。