我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲，因涉入京華城與政治獻金案遭羈押一年之久，台北地方法院5日裁定以7千萬元交保，柯於昨（8）日下午正式步出法院，立刻迎來小草們高喊「阿北加油」的呼聲，他也久違地在鏡頭前發表長達7分鐘的談話，現場氣氛一片激昂。對此，知名作家馮光遠開酸，柯文哲的人生「演很大」，他這個人是什麼錢都收的，並點出10件事要大家多注意。馮光遠表示，第一、雖然才1年，可是時間是習慣最好的朋友，日後，柯文哲出門時，請注意他有沒有自己戴上手銬，有的話，請輕聲告訴他，「第三總統候選人，手銬不是手錶，不必一出門就戴著」；第二、也不要忘了提醒他，最好換穿皮鞋，藍白拖是在家裡跟牢裡穿的鞋子；第三、他已沒有公職，現在可以打賞他了，多少都沒關係，最好是以皮箱論，他的胃口，大家現在都知道了；第四、跟柯文哲聚會聊天，能先去理個小平頭會比較好，以示同理心。馮光遠續指，第五、有事情交代的話，跟他本人講即可，不要忘了，橘子已經，嗯，跑了；第六、鄰居們見到他時，請千萬不要問，「好久不見，這一陣子都去哪裡了」；第七、如果見到他騎腳踏車，請不要一直跟著他，因為會丟300萬在他身邊的，是他騎飛輪的時候，不是騎著真的腳踏車的時候；第八、如果要跟他約時間見面，請用中文，如3點、8點等，你用1500、2000，他會以為你要給他1千5百萬或2千萬什麼的，最後不但見不到面，還會讓他覺得欠他一大筆錢；第九、記得，如果要跟他合照，請不要忘了付他肖像權的費用，他這個人，是什麼錢都收的。最後，馮光遠強調，第十、柯文哲的人生，簡單地講，就是一個演很大的人生，他演一個台大醫學系的學生（雖然考了三次），他演一個台大外科醫生（卻連刀都不會開），他演一個矢志改變台灣官場文化的民選市長（改著改著就到牢裡去了），他演一個鄙視成立基金會的政客（結果發現基金會最好撈，而且都現金耶），他演一個台灣本土派的未來明星（結果發現他崇拜的是毛澤東），等等等等。「所以，萬一他出獄後你有機會跟他合照，你是演不過他的，所以，墨鏡先戴上吧」！