▲曾任台北市政府都市計畫委員會委員的大學教授徐國城，今天為京華城案到台北地院作證。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案羈押禁見近1年，昨（8日）剛交保獲釋，台北地院再度審理京華城案，今（9）日上午傳喚時任都委會委員徐國城。中午詰問程序結束，審判長詢問前台北市長柯文哲有無意見？他表示，徐國城講一句話我感觸滿深的，「他說打死也不要再當這個什麼都委會委員了」，柯對著徐連說2次「辛苦啦！辛苦啦！」，徐則是坐在證人席上露出無奈微笑。北院合議庭今傳喚徐國城作證，他在2020年到2022年柯文哲第2任台北市長任內，擔任3年的都委，參與審議京華城失去允建樓地板面積12萬0284平方公尺，要求補償損失進而申請都市計畫容積獎勵過程，徐並擔任都委會專案小組召集人。徐國城證稱，就他認知，案件的合法性是由都發局或都委會幕僚小組來把關，不該是由都委會來判斷；2021年7月1日都委會第2次專案小組開會，沒討論合法性問題，如果京華城案不合法，都發局不會送進都委會，還讓程序一直走。根據廉政署偵訊筆錄，徐國城表示，都委會形式上是合議制，但如果主席不接受委員意見，逕自做決定，委員形同幫主席背書，就京華城案來說，彭振聲主席就做他的結論，忽視反對意見。沈慶京辯護律師徐履冰質疑，既然是背書，為何還甘願做委員？徐國城坦白表示，再給他一次機會，「我打死也不會來審這個案子。」當天大會彭振聲有問大家，對於作成同意給予20％容積獎勵有無意見，並無人表示反對；委員確實可以表達意見，但最後裁決當然是大會主席。針對偵訊筆錄顯示，徐國城認為，京華城案是有「長官的壓力」才送進來，因為跟其他案件比較起來「排程特別快」，徐國城說，他不知道所謂的長官到底是誰，印象中是都發局承辦人楊智盛承受壓力，但不清楚細節；京華城案前階段，京華城公司迅速提了幾個方案，但他說，要採取哪一個路徑，要看申請人決定，委員無法幫忙決定。柯文哲與沈慶京的律師團，認為徐國城誤解擔任都委的職責，證詞與他當時參與審議的客觀情形不同，顯然受檢方影響，還說出一些較具攻擊性的用語，但內容是徐個人臆測，可信度存疑。柯文哲本人倒是對徐國城釋放善意，他笑說認同徐講「若能重來一遍，打死也不要再當都委」，並對徐連說2次「辛苦啦！辛苦啦！」徐結束作證離開，面對媒體追問，不發一語。