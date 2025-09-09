我是廣告 請繼續往下閱讀

LED大廠億光電子涉嫌竊取首爾半導體商業秘密，近日遭韓國最高法院重罰6000萬韓元（約新台幣131.21萬元），這也是韓國首度裁定外國企業竊取當地產業技術可在韓受罰。對此，億光今（9）日強調，判決與公司產品及專利技術無任何關係。此案源2016年，億光透過挖角韓國首爾半導體三名前員工，取得這些人員在職期間擅自拍攝或攜出之LED相關商業秘密，因而被起訴。根據韓國法律中的「雙罰規定」，不僅行為人需受罰，其所屬法人或雇主亦須負責。因此，在首爾半導體前職員因非法洩露商業秘密遭起訴時，億光也一併成為被告。億光辯稱，技術取得行為發生在台灣，韓國法院無管轄權。但一審法院未接受該主張，判處5000萬（約新台幣109.34萬元）韓元罰金。二審法院則認定相關技術屬《產業技術保護法》範疇，改判6000萬（約新台幣131.21萬元）韓元罰金。對此，億光今日發布重訊，指出韓國最高法院之判決，是因公司前韓籍員工曾於前雇主首爾半導體員任職期間複製其內部文件，惟法院確認首爾半導體所主張之多項文件與技術並不構成營業秘密，且確認億光並無唆使或參與任何員工之不法行為，法院僅認為公司未依韓國法規進行員工教育訓練與採取防範該員工攜帶他公司文件措施，裁處6000萬韓元。億光強調，本案判決與公司產品及專利技術並無關聯，也不影響公司產品品質及研發成果。公司將持續秉持創新、卓越與誠信之核心價值，為全球客戶提供最高品質的LED產品與解決方案。