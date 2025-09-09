我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏登法式鐵板燒於台中七期開幕，光硬體設備就斥資1700萬元籌備。（圖／夏登法式鐵板燒提供）

▲日本播磨生蠔佐昆布荷蘭醬，滋味鮮美。（圖／夏登鐵板燒提供）

▲套餐中還有南非活鮑魚佐蘑菇奶油白醬，吃得到Q軟富有甜味的鮑魚。（圖／夏登鐵板燒提供）

▲A5和牛上菜前還會在底下襯上迷迭香，再加入白蘭地炙燒過。（圖／夏登鐵板燒提供）

▲HAYASE日本料理鐵板燒全新推出午餐套餐「錦秋鐵火旬響」，每位2,480元起。(圖/ JR東日本大飯店台北)

台中七期商圈迎來新型態高檔鐵板燒餐廳，「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」將於明（10）日起正式面客，每人1450元起，就能吃到南非活鮑、龍虎斑、日本播磨生蠔、根島生態蝦、櫻桃鴨胸、A5和牛等共11道奢華食材，還標榜現摘香草，再佐上法式醬料，讓每道食材都有獨特美味。「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」創辦人林國威曾歷練 hot7、夏慕尼、樂葵等多個餐飲品牌，累積逾15年經驗，此次創立自家門戶新品牌，他提到，夏登的命名取自法文「Le Jardin」，意為「花園」，所以餐廳延續南法鄉村餐廳門前花園（Chef’s Garden）的概念，行政主廚莊濟澤將茴香、百里香、迷迭香等新鮮香草先摘，搭配多款法式母醬，如入鐵板燒料理中。「夏登法式鐵板燒」採無菜單料理方式，每人1450元＋10%，就能通嚐11道現做料理，還不乏高檔食材，像是來選用日本播磨的生蠔，搭配昆布荷蘭醬並點上山椒油，淡淡的磯味中又有宜人的鮮甜。還有南非活鮑，以高溫鐵板煎烙最是美味，搭配蘑菇奶油白醬，淡淡百里香更襯海味。還有根島生態蝦，行政主廚莊濟澤解釋，此為取自印尼「根島」的天然生態養殖蝦，肉質緊實，美味不輸龍蝦，以番茄與甜椒醬交織酸潤與甘甜，最後添上一圈花椒油，帶出好似川菜的韻味，吃來驚喜。主菜除了宜蘭櫻桃鴨之外，還有A5 和牛，選擇莎朗部位，香煎之外也不忘要靜置，使其多汁柔嫩，最後還加上新鮮迷迭香，並倒入白蘭地以火炙燒過，帶出清香、酒香，配海鹽或是現煎蒜仁，都相當合拍。除了美味餐點，夏登餐酒搭也不馬虎。標榜邀請曾任法籍米其林三星餐廳侍酒師 Yohan Morel 規劃酒單；還提供來自歐洲最大的獨立啤酒廠荷蘭皇家斯威格之啤酒，採承襲逾三世紀的傳統手法釀製，甚至也趕上潮流，也有零酒精之選項。位於JR東日本大飯店台北B1的「HAYASE鐵板燒」也推新菜，午間套餐「錦秋鐵火旬響」每位2,480元起，規劃九道精緻料理，包含「北海道生鮮干貝昆布鹽海苔」、「活鮑佐紫蘇香油」、「日本生蠔佐金煎豆腐」，主菜選項包含日本和牛、菲力、仙台和牛肋眼升級選擇，亦可選伊比利豬、羊排或清蒸松阪豬（二選）。另有伊勢龍蝦等海鮮佳餚。晚間套餐「錦秋鐵火旬響」則是每位3,800元，升級至11道料理，並有法國藍龍蝦三吃：「藍龍蝦佐柚子胡椒」、「龍蝦螯天婦羅佐抹茶鹽」及「蝦頭佐蒸蛋蝦膏」等，更奢華極致。