前民眾黨主席柯文哲昨（8）日以7000萬交保，他久違地在鏡頭前發表長達7分鐘的談話，痛批這案子根本是冤獄，總統賴清德讓國家陷入四分五裂的局面，怒轟「你好好想一想吧！」北檢隨即駁斥柯的說詞，並將依法提出抗告。對此，柯文哲前幕僚、前民眾黨中央委員張益贍直言，柯文哲是故意激怒北檢提抗告的，並透露其中內幕，稱他「根本賺麻了」！柯文哲獲保出了北院後公開發表談話，痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，砲轟北檢「查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到！」此番言論引起台北地檢署不滿，晚間發表聲明駁斥，並表示將會依法提出抗告。柯文哲今日上午再因京華城案出庭，經歷3個小時開庭，他於12點37分左右步出台北地院，對於北檢將提出抗告，柯本人則是沒有回應，面帶微笑後搭車離開。張益贍表示，柯文哲根本故意激怒北檢，就是要檢察官提抗告，用以凸顯檢察官就是政治迫害，就是要把他關回去！檢方抗告無論成敗，都塑造自己對抗司法不公的悲劇英雄角色，即使成功，再關也是3、4個月，延長羈押最多15個月，一審判決預定明年1、2月出來。此外，張益贍指出，甚至如果裁定羈押，交保金還可以退還，否則須等三審定讞後才會返還，7000萬年定存利率2%，一年140萬，光利息一個月就10萬以上了，他直呼：「柯文哲根本賺麻了！」