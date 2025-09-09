有「財富女神」之稱的王宥忻，再次展現霸氣！為了籌備「台灣愛物王公益協會」，變賣在台北市蛋黃區600坪黃金地段，這個全新基地不只是二手物資的流通平台，更結合共享辦公室、公益展場與明星二手專區，一曝光立刻引發熱烈討論，被看好成為全台最新的公益地標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
規劃明星二手專區　粉絲將能買到偶像私物

王宥忻強調，「每一件物品都有它的故事，每一次捐贈是一份心意，每一次接收是一份祝福」，希望透過「斷捨離公益」的理念，讓資源延續下去。協會未來還將規劃明星二手專區，讓粉絲能買到偶像私物，為公益注入驚喜與話題，打造屬於台灣的「愛物公益生態圈」。

▲王宥忻與翁總一度離婚又結婚。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）
▲王宥忻（如圖）與翁總一度離婚又結婚。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）
不只二手買賣　同步打造成共享空間

除了二手物資，這個基地也將提供共享辦公室與展演空間，讓志工、團隊和社區組織能在此交流合作。王宥忻表示，從空間設計到功能規劃，全都圍繞「共享」與「共好」的概念，倡導「愛物惜福」的生活態度，讓公益不再疏離，而是更貼近現代人的需求。

閃電離婚又結婚　王宥忻羞談甜蜜生活

談到生活日常，王宥忻也不避談私事。她過去曾閃電宣布離婚，後來又與翁總復婚，引發大眾關注。如今她分享家庭點滴，驕傲表示兒子在TikTok的幽默表現成了「流量密碼」。至於夫妻生活，她甜蜜透露，最浪漫的時刻就是雨中與老公相擁，直呼那份氛圍讓感情更加濃烈，也展現她對生活的真摯態度。


相關新聞

錦雯演民視八點檔隨機開唱6字出事　一句香頌電視台被罰5萬元

江祖平遭律師李怡貞諷「各種瘋」下場慘了！發聲致歉嘆：反思檢討

許瑋甯產後復出誇邱澤神隊友！甜曝兒長相：白天像我，晚上像爸爸

林智勝愛女被酸靠爸登台！合體李多慧站C位高EQ回應：當笑話在看