▲王宥忻（如圖）與翁總一度離婚又結婚。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）

有「財富女神」之稱的王宥忻，再次展現霸氣！為了籌備「台灣愛物王公益協會」，變賣在台北市蛋黃區600坪黃金地段，這個全新基地不只是二手物資的流通平台，更結合共享辦公室、公益展場與明星二手專區，一曝光立刻引發熱烈討論，被看好成為全台最新的公益地標。王宥忻強調，「每一件物品都有它的故事，每一次捐贈是一份心意，每一次接收是一份祝福」，希望透過「斷捨離公益」的理念，讓資源延續下去。協會未來還將規劃明星二手專區，讓粉絲能買到偶像私物，為公益注入驚喜與話題，打造屬於台灣的「愛物公益生態圈」。除了二手物資，這個基地也將提供共享辦公室與展演空間，讓志工、團隊和社區組織能在此交流合作。王宥忻表示，從空間設計到功能規劃，全都圍繞「共享」與「共好」的概念，倡導「愛物惜福」的生活態度，讓公益不再疏離，而是更貼近現代人的需求。談到生活日常，王宥忻也不避談私事。她過去曾閃電宣布離婚，後來又與翁總復婚，引發大眾關注。如今她分享家庭點滴，驕傲表示兒子在TikTok的幽默表現成了「流量密碼」。至於夫妻生活，她甜蜜透露，最浪漫的時刻就是雨中與老公相擁，直呼那份氛圍讓感情更加濃烈，也展現她對生活的真摯態度。