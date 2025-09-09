我是廣告 請繼續往下閱讀

運動部在今（9）日國民體育日正式掛牌成立，立法院秘書長周萬來日前發出公文給各黨團與立委，指出將今下午3點播放「15分鐘上班族健康操」影片，並鼓勵大家踴躍參與。不過，周萬來卻未帶頭跳引起媒體注意，民進黨立委鍾佳濱也笑說，或許大家集資送瑜珈衣，他就會考慮了。周萬來日前發出公文給立法院各委員及黨團，宣布今天下午3時至3時15分，將播放「15分鐘上班族健康操」影片，鼓勵大家參與。鍾佳濱也親自響應，跟著影片一起做運動，包含小碎步跑、抬腿等動作，被問到哪個委員要多運動，他也秒答說，「當然是蔡易餘啊！但運動做很好的是民進黨立委邱議瑩、何欣純」。鍾佳濱受訪時表示，他在去年比較沒有那麼忙時，上班前都會游泳，而來回過程也是騎腳踏車，這樣運動量就很夠，但自從去年開議後，在議場內的衝突多，所以就無法穩定去游泳池，變成早上起來做地板操。至於衝突是否也是運動一種，鍾佳濱笑稱，衝突性很高、運動性不強，「我們講的運動是要充分伸展，一般國民運動是以健康為主」。媒體詢問，周萬來雖然發文，卻沒有帶頭跳，鍾佳濱說，或許大家集資送瑜珈衣，他就會考慮了，「他的年紀比較適合做瑜珈」。