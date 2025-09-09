知名作家吳淡如時常在社群分享生活點滴，今（9）日她就在臉書分享，自己到越南河內旅行，入住五星飯店時，工作人員幫她免費升等湖景房，不料新房間鄰近大馬路，加上冷氣運轉太吵睡不著，最後居然只能在浴室打地舖，奇妙的經驗讓粉絲全笑翻。

▲（圖／翻攝自吳淡如）
▲吳淡如入住時飯店被飯店人員免費升級房型，幫換成湖景房。（圖／翻攝自吳淡如）
升級湖景套房　半夜卻慘睡浴室

吳淡如表示，原本飯店人員免費替她升級湖景套房，還讓她開心不已，沒想到享受窗外美景的同時，也迎來了大馬路的可怕噪音，半夜準備入睡時，喇叭聲依舊不停響，加上冷氣發出高達50分貝的運轉聲，讓吳淡如整晚翻來覆去，根本睡不著。

▲（圖／翻攝自吳淡如）
▲大馬路噪音，加上冷氣發的運轉聲，讓吳淡如被迫搬去廁所睡。（圖／翻攝自吳淡如）
受不了噪音躲進浴室　意外睡得香甜

長期住在鄉間的她已習慣安靜，對噪音特別敏感，各種噪音逼得她把棉被鋪進浴室，把枕頭墊高才能獲得一絲寧靜。事後她笑稱，浴室石牆帶著天然涼意，不但不熱，還很安靜，意外讓她睡得香甜，直呼這是一場「奇妙的旅行體驗」。

▲（圖／翻攝自吳淡如）
▲吳淡如沒享受到飯店的雙人大床，不過她卻意外睡得香甜。（圖／翻攝自吳淡如）
反應後成功換房　鬆口氣稱不用再露營

隔天她將噪音情況告知櫃檯，飯店也隨即幫忙換到安靜的房型，讓她鬆口氣直呼「今晚應該不用再去浴室露營了吧」。貼文曝光後，也讓粉絲笑翻留言表示：「太有畫面感了」、「果然是淡如姐，連旅行都能遇上奇遇記」。

