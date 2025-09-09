我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市楠梓區一家麥當勞廁所內，今天上午驚見一名台積電外包商林姓男子倒臥在內，被店員發現時已明顯死亡。檢方今下午進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟到場認屍，林男爸爸悲曝兒子工作辛苦，早上七點就出門，晚上八點才回家，假日甚至也常加班，懷疑有過勞死可能，已向檢方要求解剖釐清死因，不過，警方在廁所內尋獲不明針頭，林男死因究竟為何，有待釐清。事發在今日上午9點多，警消接獲報案指出，楠梓區一家麥當勞有客人猝死，店員表示，在進行清潔工作時，發現男廁其中一間廁所被上鎖許久，拍門叫喚都不得回應，店員自行拿10元硬幣開鎖，赫然發現一名男子倒臥在廁間內疑似身亡。警方初步調查，48歲林姓男子在昨日晚間獨自進入麥當勞消費，進入廁所後，整個晚上都沒出來，被發現時已明顯死亡。現場勘驗後沒有打鬥痕跡，死者身體沒有明顯外傷，但有尋獲不明針頭。為釐清林男死因，橋頭地方檢察署檢察官今日下午3點半在高雄市立殯儀館進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟接獲噩耗後都到場認屍，2人神情凝重，對於林男死因不願多談。在檢察官和法醫、鑑識人員陸續到場後開始進行相驗，結果有待檢方說明。林男爸爸說兒子工作辛苦，常常喊累，每天早上7點出門，都加班到晚上8點，連周六日有時也要加班。由於懷疑兒子可能過勞，林父今也向檢察官反應希望解剖釐清，檢察官同意後天解剖，釐清確切死因。