蘋果發表會9月10日凌晨登場，屆時iPhone 17完整面貌也會如實呈現。之前有網友在Ptt上發文詢問「月薪3萬元該如何買iPhone？」，引發討論。多數民眾認為「分期」和「搭資費」，就不用一口氣拿出比薪水還要多的錢來買空機，另外，「舊換新」也是一個省荷包的方式。如果從iPhone換機年限拉長到3年以上，預計今年會吸引iPhone 14之前的用戶。
iPhone耐用性高，3C達人廖阿輝認為現在民眾換手機比較不會是因為手機壞掉而去更換，大多會趨向固定時間換手機。他認為今年可能會吸引一批iPhone 14系列用戶換機，不管機身設計、拍照等升級都會相當有感。
蘋果雖然還沒有揭曉iPhone 17系列的價格，但外傳有可能會再上漲一些。手機漲價速度，可能小資族調薪的速度完全跟不上，因此Ptt上就有網友發文詢問：假如月收入為3萬元，但每個月基本開銷包含房租和吃喝娛樂費等，一個月薪水可能只剩下5000元，但最便宜的iPhone Pro也要3萬5000元，換算下來大約要存7個月才能入手新手機，網友發問「30K小資族都怎麼買iPhone的？」
「分期、資費、舊換新」減輕荷包壓力
該則發文就吸引不少民眾討論，有人認為「一隻可以用5年，其實不貴吧！」多數人推薦可以「分期」，不少平台都有分期0利率的方案提供，可以慢慢支付手機的費用，才不會一口氣荷包大縮水的感覺。
除了分期，搭配電信商的資費方案也是網友推薦的解法，認為反正都需要打電話或是用網路，不如直接綁資費，就能用較便宜的價格入手新手機。電信商有推出0元手機方案，但需要綁定高資費，像是1599月租費，且需要綁4年，未必划算。網友就建議可以選擇綁定2年，之後想換新手機，剛好也能換資費。
還有精打細算的民眾就推薦「舊換新」，網友認為「iPhone 如果每年換，且舊機賣掉，其實換新機沒多少錢」。《NOWNEWS今日新聞》實際查看發表會前蘋果官網「Apple Trade In 換購方案」的價格，如果用iPhone 14 Pro價格來看，回收價格最高為14400元，則大約存2萬元應該就能買到iPhone 17。但如果還是覺得新機下不了手，iPhone 16、15在網購、經銷商等地方可能也都會有更便宜的價格出現，如果可以等的話，雙11更是價格最殺的大檔期，或許也能買到不錯的價格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果雖然還沒有揭曉iPhone 17系列的價格，但外傳有可能會再上漲一些。手機漲價速度，可能小資族調薪的速度完全跟不上，因此Ptt上就有網友發文詢問：假如月收入為3萬元，但每個月基本開銷包含房租和吃喝娛樂費等，一個月薪水可能只剩下5000元，但最便宜的iPhone Pro也要3萬5000元，換算下來大約要存7個月才能入手新手機，網友發問「30K小資族都怎麼買iPhone的？」
「分期、資費、舊換新」減輕荷包壓力
該則發文就吸引不少民眾討論，有人認為「一隻可以用5年，其實不貴吧！」多數人推薦可以「分期」，不少平台都有分期0利率的方案提供，可以慢慢支付手機的費用，才不會一口氣荷包大縮水的感覺。
除了分期，搭配電信商的資費方案也是網友推薦的解法，認為反正都需要打電話或是用網路，不如直接綁資費，就能用較便宜的價格入手新手機。電信商有推出0元手機方案，但需要綁定高資費，像是1599月租費，且需要綁4年，未必划算。網友就建議可以選擇綁定2年，之後想換新手機，剛好也能換資費。
還有精打細算的民眾就推薦「舊換新」，網友認為「iPhone 如果每年換，且舊機賣掉，其實換新機沒多少錢」。《NOWNEWS今日新聞》實際查看發表會前蘋果官網「Apple Trade In 換購方案」的價格，如果用iPhone 14 Pro價格來看，回收價格最高為14400元，則大約存2萬元應該就能買到iPhone 17。但如果還是覺得新機下不了手，iPhone 16、15在網購、經銷商等地方可能也都會有更便宜的價格出現，如果可以等的話，雙11更是價格最殺的大檔期，或許也能買到不錯的價格。
更多「iPhone17蘋果發表會」相關新聞。