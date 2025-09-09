我是廣告 請繼續往下閱讀

人氣動畫電影《劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折》9月5日上映至今才短短4天，票房就破千萬！片商原定9月19日（週五）推出的4DX與MX4D版本，宣布提前至本週六、日（9／13～9／14）推出特別場，預售票9月10日（週三）上午11點正式開賣，這2天的4DX與MX4D特典：「五條&夏油」水印收藏卡+《懷玉‧玉折》3張透卡組，以及第2週2D版本特典：五條夏油等人的「相片風貼紙」等資訊全數公開，索取方法一次看！《劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折》一般廳第2週特典推出的是MAPPA全新繪製的五條夏油等人的「相片風貼紙」，款式總共3種，買票隨機贈送一張，其中畢業生活照裡，收錄咒術高專生活的點點滴滴，可以看見與五條悟、夏油傑同年級的家入硝子、七海建人、灰原雄、夜蛾正道與庵歌姬等人，在教室、海邊、餐廳與球場的各種活潑俏皮的生活照。在某一張照片中，還會看到台灣的知名茶飲出現在夏油傑的照片中，讓人有種意外驚喜的熟悉感。2025年9月12日（星期五）起，開放至原購票影城兌換特典內容：MAPPA全新繪製五條、夏油等人的青春時代「相片風貼紙」電影票乙張即可兌換「相片風貼紙」乙張（總共3款，隨機贈一款）一張電影票贈一張，一人限兌4張，數量有限，送完為止。2025年9月10日（星期三）早上11：00開始售票票價：680元（含電影票乙張、3D眼鏡、特典乙份）購票通路：威秀影城現場、官網 、APP台北信義威秀影城林口 MITSUI OUTLET PARK 威秀影城桃園統領威秀影城台南大遠百威秀影城高雄大遠百威秀影城嘉義秀泰影城「五條&夏油」水印收錄卡（size：A5）《懷玉・玉折》透卡組（一組3張，size：14.8×8.8cm）🔴預定版數量有限，送完為止