我是廣告 請繼續往下閱讀

週三、週四還有午後雷雨 2地區雨勢較大

▲週三、週四午後，西半部、山區仍有局部短暫雷陣雨，下班或下課建議準備雨具。（圖／記者陳明安攝）

高溫熱到下週 短期無颱風生成訊號

未來一週台灣高溫炎熱，午後雷陣雨逐漸變弱，中央氣象署預報員林定宜表示，，週五至週末（9/12至9/14）天氣更加穩定，降雨較零星；林定宜說明，週三、週四各地為多雲到晴的天氣，，午後外出最好攜帶雨具以備不時之需；各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫。林定宜提到，未來一週台灣各地白天高溫普遍來到33至35度，大台北、中南部、花蓮縱谷都要留意36度以上高溫，類似天氣環境將持續到下週。，僅大台北、南部、其他山區有一些局部短暫雷陣雨。此外，塔巴颱風昨（8）日登陸中國後，今（9）日上午已經減弱成一般低壓，；不過本週四之前，適逢年度大潮，彰化、雲林、嘉義及花蓮沿海水位偏高，有海水倒灌或積淹水情形，提醒民眾留意。