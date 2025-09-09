日本連鎖拉麵店「天下一品」是以濃郁雞骨湯底的老牌名店，擁有著許多死忠粉絲，沒想到近來卻爆出食安危機。經營「天下一品」的業者天一食品商事公司表示，一名顧客在8月前往京都市中京區的加盟店「新京極三條店」用餐時，卻在拉麵中發現一隻死蟑螂。目前已經在京都的兩間分店已暫停營業。
根據產經新聞、京都新聞等日媒報導，事情發生在位於京都市中京區的「天下一品新京極三條店」，8月24日，一名20多歲女性點的「濃厚拉麵」湯中混入了一隻蟑螂屍體。當下店家便向這名女顧客道歉，確認了該名女性未有健康受害的情況。
不過天一食品商事直到發現混入蟑螂事件後的第十天、9月3日時，才向京都市保健所通報此事。對於通報延遲，天一食品商事解釋稱「確認事實關係需要時間」。針對死蟑螂混入拉麵的原因，天一食品商事研判，「很可能是店內在烹煮食物，到提供商品的階段時混入」。
保健所在4日進行了實地調查，並表示店內「衛生狀況並無重大問題」，但因混入的蟑螂屍體已被棄置，無法確認侵入路徑。
據悉，門市方面向保健所說明，曾作為防蟲措施，在店內噴灑殺蟲劑並放置黏蟲板等，但未能提供相關執行紀錄。保健所因此要求該門市加強設備檢查並徹底落實消毒。
在事情發生後，涉事的門市在9月2日之前仍持續營業，並在2日時由專門業者進行除蟲等害蟲防治。天一食品商事已指示所有門市加強管理衛生，以避免類似異物混入事件再度發生。
受此事影響，「天下一品新京極三條店」目前已停止營業。另一間加盟店「河原町三條店」與事發分店同屬一個加盟業者，也同步暫停營業。
延伸閱讀：日本拉麵市場寒冬？名店「天下一品」爆關店潮 業界人士曝原因
