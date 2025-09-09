我是廣告 請繼續往下閱讀

113場比賽從來沒有拿過冠軍！春麗卻成為傳奇賽馬

▲日本賽馬春麗當年屢敗屢戰的精神，感動了無數日本人。（圖／ハルウララの会）

退休後因為遊戲又爆紅！春麗粉絲遍布全球

▲Cygames手機遊戲《賽馬娘》當中，春麗的形象是粉紅色的嬌小女孩，粉紅色是春麗頭套的代表色。（圖／Cygames）

日本傳奇賽馬春麗（ハルウララ）因為腸道問題，最終於今（9）日凌晨以29歲高齡逝世，相當於人類90歲高齡。過去春麗曾在賽馬生涯113場出賽無優勝，113連敗的戰績反倒讓她變成了世界名馬，化身「敗北者之星」激勵了全球民眾。日本雌性賽馬春麗（ハルウララ，Haru Urara）出生於1996 年 2 月 27 日，並在1998年出道比賽，賽馬生涯一直到2004年，長達6年的賽馬生涯一共出賽了113場，拿下0冠5亞7季成績，生涯無冠達成史無前例的113連敗，總累積獎金僅112萬9千日圓。不過，春麗屢戰屢敗的姿態，卻在當年成為日本人最關注的名馬，她永不放棄的奔跑模樣鼓舞了許多失意中的人類，更讓當時已經差點關門大吉的四國高知賽馬場復甦，門票收入大增，從全日本有無數賽馬迷特地前往四國，就是想為春麗打氣。到了2004年3月，春麗甚至與日本最強騎師武豐搭檔比賽，但依舊只拿下11匹馬當中的第10名，但還是獲得全場1萬3千名觀眾的歡呼與掌聲。春麗更被譽為「高知之星」、「敗北者之星」。春麗在2006年退休之後，一度前往千葉縣和北海道牧場享受退休放牧生活，後來又轉往千葉「Martha Farm」持續享受退休生活，淡出賽場的春麗粉絲依舊眾多，常常會有人前往農場見她一面，捐贈牧草。直到2021年Cygames手機遊戲《賽馬娘》推出時，春麗113連敗的傳奇故事更加廣為人知，2025年國際版推出，更有許多國外馬迷瘋狂捐贈牧草，春麗獲得好幾噸牧草的贊助。據日本媒體 FRIDAY DIGITAL 報導，「春麗後援會」代表宮原優子從昨（8）日開始就沒有排便，第一時間就請獸醫到場檢查，發現是腸道問題，但是到了9月9日凌晨，春麗的身體狀況直線下滑，最終不幸逝世。據了解，春麗死因為「疝痛」，是賽馬常見的一種高死亡率疾病，食物在體內沒有獲得正常消化，進而導致腸道脹氣。過去有許多大賞賽馬都死於這種突發性疾病。春麗以 29 歲高齡逝世的消息，立刻傳遍了全球，許多粉絲不捨向這匹永不服輸的賽馬道別。