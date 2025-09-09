我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務港勤公司舉辦中元普渡祈安法會。(圖／記者黃守作攝，2025.09.09)

▲台灣港務港勤公司舉辦中元普渡祈安法會，該公司與會同仁，祈求員工在台灣港群高雄等港區勤務順利、所有員工平安，也祈願員眷均能平安健康。(圖／記者黃守作攝，2025.09.09)

▲台灣港務港勤公司舉辦中元普渡祈安法會，將普渡供品化為愛心物資，全數捐贈給社團法人高雄市濟心慈善會，以助在地弱勢家庭度過難關，善盡企業社會責任。(圖／記者黃守作攝，2025.09.09)

台灣港務港勤公司於今(9)日中午，在該公司停車塲舉辦中元普渡祈安法會，祈求公司員工在台灣港群高雄等港區勤務順利、所有員工平安，也祈願員眷均能平安健康。台灣港務港勤公司中元普渡祈安法會，是由台灣港務港勤公司董事長陳榮聰擔任主祭、總經理鄭淑惠陪祭，有該公司與會同仁，為公司及全國港區工作人員祈求平安，場面莊嚴隆重。台灣港務港勤公司中元普渡祈安法會，敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品供奉，以安定員工身心，祈求台灣港務港勤公司員工在台灣港群高雄等港區勤務順利、所有員工平安，也祈願員眷均能平安健康。台灣港務港勤公司董事長陳榮聰表示，台灣港務港勤公司有37艘拖船、4艘風電運維船、1艘起重船、1艘140公尺駁車，以及其他相關工作船，服務於全國各商港與馬祖，海事工作內容相當繁瑣，並受海氣象與各類船舶作業特性影響甚巨，該公司同仁為提供船舶進出港優質服務及避免產生海事案件，均競競業業工作。台灣港務港勤公司董事長陳榮聰指出，值此中元普度，該公司敬備三牲四果及相關祭品，以表達敬畏之意，並於中元普渡祈安法會後，仍援例將今年採買的耐儲民生物資，包含白米、麵條、罐頭、食用油、醬油等，秉持「敬天惜福、以善為先」精神，將普渡供品化為愛心物資，全數捐贈給社團法人高雄市濟心慈善會，由理事長劉朝榮代表接受，港務港勤公司盼在物價高漲之際，支援在地弱勢家庭度過難關，善盡企業社會責任。