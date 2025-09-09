日本麥當勞今（9）日宣布，將於9月12日推出新一波「快樂兒童餐」附贈玩具活動，考慮到之前快樂兒童餐附贈寶可夢卡牌引發黃牛搶購以及拿走贈品後就把餐點丟掉的亂象，日本麥當勞這次決定加強配套措施，活動首日快樂兒童餐不接受手機點餐和外送，僅限店內與得來速販售。
日媒《共同社》報導，這波活動的贈品玩具共有4種，包括株式會社特佳麗多美（TAKARA TOMY）的鐵道模型玩具陪樂兒（Plarail）、三麗鷗的美樂蒂（My Melody）、庫洛米（Kuromi）等卡通角色。
由於之前快樂兒童餐附贈寶可夢卡牌引發亂象，這次決定加強防範，活動首日不接受手機點餐和外送，快樂兒童餐僅限店內與得來速販售，且每組顧客最多只能購買3份。至於之後是否放寬，視當天消費情況再行評估。日本麥當勞提醒，玩具售完為止，請消費者勿聯絡各門市詢問庫存狀況。
之前「寶可夢卡」之亂惹怒日本人
麥當勞在8月推出寶可夢聯名兒童餐，只要點餐就會贈送6款限量「寶可夢卡牌」，還有多款寶可夢玩具，結果引發黃牛在各門市掃貨，活動一天就宣告結束，且大量沒吃的餐點被任意棄置在店外，讓日本麥當勞不得不發出公告致歉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於之前快樂兒童餐附贈寶可夢卡牌引發亂象，這次決定加強防範，活動首日不接受手機點餐和外送，快樂兒童餐僅限店內與得來速販售，且每組顧客最多只能購買3份。至於之後是否放寬，視當天消費情況再行評估。日本麥當勞提醒，玩具售完為止，請消費者勿聯絡各門市詢問庫存狀況。
之前「寶可夢卡」之亂惹怒日本人
麥當勞在8月推出寶可夢聯名兒童餐，只要點餐就會贈送6款限量「寶可夢卡牌」，還有多款寶可夢玩具，結果引發黃牛在各門市掃貨，活動一天就宣告結束，且大量沒吃的餐點被任意棄置在店外，讓日本麥當勞不得不發出公告致歉。