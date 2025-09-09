我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全球堅毅船隊宣稱在突尼西亞港口遭到無人機攻擊。（圖／翻攝自Ｘ）

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）8月31日率領船隊，由西班牙巴塞隆納出發，預計在九月中抵達加薩。但在周二，「全球堅毅船隊」（GSF）對外宣稱，其中一艘船隻在突尼西亞一處港口遭到無人機攻擊；但突尼西亞政府駁斥這一消息，強調是船隻自燃。根據路透報導，「全球堅毅船隊」週二表示，船隊其中一艘船隻，在突尼西亞的一個港口遭到無人機襲擊，但六名乘客和船員均安然無恙。突尼西亞內政部則表示，有關在西迪布賽德（Sidi Bou Said）港口有船隻遭到無人機襲擊消息「毫無根據」，並稱是船隻自身發生火災。「全球堅毅船隊」是一項國際倡議行動，旨在突破以色列的海上封鎖，利用民用船隻運送人道援助物資至飽受戰火摧殘的加薩。船隊獲得來自 44 個國家的代表支持，其中包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及葡萄牙左翼政治人物莫爾塔瓜（Mariana Mortagua）等人。「全球堅毅船隊」在社群平台 X 上發布的一段影片顯示，「家庭號」（Family Boat）被來自空中的不明發光物體擊中，船隻隨後冒出濃煙。目擊者告訴路透，事件發生後，數十人聚集在西迪布賽德港口外，當時船隊的船隻就停靠於此，並揮舞巴勒斯坦旗幟高喊「解放巴勒斯坦」。全球堅毅船隊發布聲明稱，「任何意圖恐嚇和阻撓我們任務的侵略行為，都不會使我們退縮。我們將和平地打破加薩封鎖、與加薩人民站在一起，這場行動會以決心與堅毅持續進行下去。」聯合國巴勒斯坦被佔領土人權特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）告訴路透，「我們不知道是誰發動了襲擊，但如果是以色列，我們並不會感到驚訝。如果這一點獲得確認，這將是對突尼西亞主權的攻擊。」