32歲女星林千又與美籍老公、史丹佛大學博士Jeon於8月在南法舉行一場浪漫唯美的婚禮，而向來樂於透過社群媒體分享生活的她，今（9）日在Instagram表示與老公到從西班牙馬德里返台時，行李箱竟然被撬開，不少精品都被偷走，還被翻的亂七八糟，林千又也列出遭竊的商品，不只損失百萬精品，就連老公結婚穿的一套西裝也沒了，讓她心痛喊：「回憶大於金錢」。
林千又今在IG透露，昨天與丈夫從西班牙馬德里搭乘阿聯酋航空返回台北時，竟發現老公的兩個行李箱都被撬開，「裡面的精品衣服、褲子、鞋子、皮帶全被偷了，總價值約百萬台幣」。她還曬出行李箱內被翻得亂七八糟的模樣，密碼鎖還直接被弄壞，整個行李箱報廢。林千又心疼表示：「我老公是超整齊的人，衣服都會疊一層一層的，打開後整個行李被翻得亂七八糟」，就連真空袋、拉鍊裡的東西都被翻。
林千又列被偷商品 損失破百萬
林千又也列出這次被偷的商品，有12樣LV商品被偷，約42萬台幣、5樣Dior商品約17萬、5樣Gucci商品約17萬。除此之外，就連老公在婚禮上穿的整套西裝也被偷走，讓她難過表示：「很多東西其實是回憶大於金錢」。
林千又也指出懷疑是兩人以上犯案，才有時間翻來翻去，並透露自己損失6萬，跟老公沒辦法比，安慰對方「就當做這些是租的吧」。不過她也慶夫妻倆都沒有受傷「錢再賺就有了」。
林千又早被網友提醒 怒指馬德里機場要負責
林千又坦言早在一周前，就有網友提醒她馬德里機場最近出現很多竊案，但她沒想到真的會發生在自己身上。她還透露在機場等老公還車時，有人拿保鮮膜問她要不要包行李箱，機場也看到很多這種機器，「覺得淺意識好像在暗示我什麼，結果每次不理淺意識的時候都會出事」，並怒指馬德里機場要負責，還表示已經在討論要如何把針孔攝影，或是電擊觸法方式裝在行李箱，希望能預防行李竊盜。
資料來源：林千又IG
