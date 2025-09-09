瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）今（9）日發布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking）報告，瑞士居冠，而台灣則是排在第17名，比去年進步1名，只看亞洲地區的話排在第3，僅次於香港和新加坡。
《2025年世界人才排名》報告表示，報告針對全球69個經濟體分成3方面評估，分別為投資與發展、吸引力、準備程度，每個項目底下又各自擁有諸多評分標準，像是教育支出等等，以用來分析各國培養、吸引和留住國內外高技能人才，確保社會創造長期價值的能力。
評比結果顯示，瑞士排名第一，其後依序是盧森堡、冰島、香港、荷蘭、瑞典、新加坡、丹麥、阿聯酋、奧地利。
台灣排在第17名，比去年進步一名，3個衡量指標中，投資與開發從去年的27名進步到21名，吸引力則是從去年的15名退步到16名，準備程度則是保持在11名不變。若與亞洲國家相比，台灣僅次於擠進前10名的香港和新加坡，排在37名的韓國、38名的中國、40名的日本等國家之前。
報告也指出，在全球地緣政治不穩定、通貨膨脹導致生活成本壓力上升的背景下，財務安全和實質利益成為國際人才流動最主要的考量因素，超越了過去的生活品質、文化契合度、語言等其他考量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
評比結果顯示，瑞士排名第一，其後依序是盧森堡、冰島、香港、荷蘭、瑞典、新加坡、丹麥、阿聯酋、奧地利。
台灣排在第17名，比去年進步一名，3個衡量指標中，投資與開發從去年的27名進步到21名，吸引力則是從去年的15名退步到16名，準備程度則是保持在11名不變。若與亞洲國家相比，台灣僅次於擠進前10名的香港和新加坡，排在37名的韓國、38名的中國、40名的日本等國家之前。
報告也指出，在全球地緣政治不穩定、通貨膨脹導致生活成本壓力上升的背景下，財務安全和實質利益成為國際人才流動最主要的考量因素，超越了過去的生活品質、文化契合度、語言等其他考量。