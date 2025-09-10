台灣高溫持續，今（10）日台北市、新北市、台南市、屏東縣、高雄市發布「高溫特報」，太平洋高壓逐漸增強，水氣減少，中央氣象署指出，上午全台多雲到晴，午後在西半部仍會有一些延時強降雨，週五至週末（9/12至9/14）天氣更加穩定，降雨較零星。
今天的天氣：高溫狂飆 午後仍有大雨
9月10日今天的天氣，氣象署指出，各地為多雲到晴的天氣，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨。當對流發展旺盛時，要注意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，午後外出最好攜帶雨具以備不時之需；各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫。
今天空氣品質
良好：竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、高屏
環境部提及，今天環境風場為西南風轉偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。
明天的天氣：午後雨勢減小 全台多雲到晴
9月11日明天的天氣，氣象署說明，整體水氣會再更少一些，各地為多雲到晴的天氣，午後西半部、其它山區有局部短暫雷陣雨，降雨強度縮小。
一週天氣：好天氣維持到下週 暫無颱風生成訊號
氣象署提及，未來一週台灣各地白天高溫普遍來到33至35度，大台北、中南部、花蓮縱谷都要留意36度以上高溫，類似天氣環境將持續到下週。週五至下週二（9/16），各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍縮小，僅大台北、南部、其他山區有一些局部短暫雷陣雨。未來一週都沒有熱帶擾動或颱風生成跡象。
