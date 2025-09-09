我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，返家與家人團圓，不過他在離開台北地院時重砲抨擊檢察官也引發爭議，北檢今（9）日傍晚以決定抗告，理由之一是柯文哲與證人之一、民眾黨立院黨團主任陳智菡同車。柯粉護理師、現改加入國民黨的網紅張喬瑜怒轟陳智菡。張喬瑜點名陳智菡、副祕書長許甫、立委黃珊珊，「請問你們幾個是不是不把柯文哲弄到再被抓回去關就不罷休啊？」她批黃珊珊與陳智菡從去年黨慶爆發一連串亂帳，多次公開說明但數字都兜不攏，「反正鳥事一堆，講話一直有破綻給綠營打，陳智菡許甫到現在還是好像不閉嘴不避嫌會死一樣。」張喬瑜說，好不容易隔了一年，柯文哲終於被放出來，「但現在看到北檢抗告的內容，我真的想問陳智菡你們這些證人，你們到底是無知還是法盲還是故意的？不要再鬧了好嗎？拜託陳智菡、許甫、黃珊珊，你們三位能不能遠離柯主席或滾離民眾黨，拜託好心一點，求你們放柯主席也放白營一馬。」