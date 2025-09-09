我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一圖看懂iPhone 17系列重點規格。（圖／翻攝網路）

蘋果秋季發表會亮點有哪些？

蘋果秋季發表會「Awe Dropping」將於台灣時間10日凌晨1時在加州Apple Park舉行，iPhone 17 系列準備亮相，而目前台灣與美國的Apple Store皆已關閉，點進去看不到任何商品，只有留下四個字，更表示Apple Store 正進行更新，請稍後再試。蘋果發表會在過不到幾小時就要登場，即將登場的iPhone 17 系列的官方完整資訊與實體機也將亮相。不過，按照往年慣例，蘋果發表會前幾個小時，Apple都會關閉官方Apple Store商店。等到發表會結束之後，所有新品都會一秒之間登上官網，讓果粉看清楚詳細規格介紹，與此同時，預計 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 等4款機型，也將在發表會結束之後立即停售。此外，蘋果發表會也將透過 Apple TV以及Youtube同步直播，在全球各地都可以觀賞。本次最受矚目的新品，就是號稱史上最薄的 iPhone 17 Air ，厚度僅約5.5mm，並預期會沒有實體卡槽，只能使用eSIM。Apple Watch則有Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11等新品即將發表，AirPods Pro 3也將迎接重大更新，有望加入心率監測功能，配對手機的機制也有大幅進步更新。