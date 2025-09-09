尼泊爾政府日前以打擊假新聞、仇恨言論、網路詐騙為由，封鎖多個社群平台，引起數千人上街抗議，爆發數十年來最嚴重暴動，至今已釀22死，總理、多位部長以及總統都請辭下台。抗議者9日下午闖入議會大廈，並放火焚燒總理官邸等政府建物。
據CNN報導，尼泊爾先前下令封鎖多個網路社群平台，加上政府貪腐猖獗、經濟不振，引爆由13至28歲的「Z世代」年輕人主導的抗議，這也是尼泊爾幾十年來最嚴重的暴動。
抗議者8日上街與警察爆發衝突，警方以催淚瓦斯和橡膠子彈驅離，造成19人死亡，維安人員在內400多人受傷住院；衝突延續到9日，加德滿都公務員醫院執行院長雷格米醫生（Dr. Mohan Regmi）表示，至少有22人死亡。
尼泊爾總理奧利（Sharma Oli）9日請辭下台。內政部長萊卡克（Ramesh Lekhak）、農業部長阿迪卡里（Ramnath Adhikari）和供水部長雅達夫（Pradeep Yadav）此前也都對政府暴力驅離民眾感到不滿，先後請辭。在民怨引爆傷亡後，尼泊爾內閣發言人兼通訊資訊技術部長格龍（Prithvi Subba Gurung）表示，政府已經取消了社群禁令實施。但仍無法平息眾怒。印度電視（IndiaTV）新聞報導，尼泊爾總統普德爾（Ram Chandra Poudel）今也請辭。
據BCC報導，隨暴力反政府抗議活動升級，首都加德滿都多地爆出滾滾濃煙，抗議者9日稍早縱火焚燒多棟主要建物及政客住所；當日下午，抗議者闖入政府建築群辛哈杜巴宮和議會大廈，尼泊爾共產黨、尼泊爾國大黨等政黨總部，及該黨黨魁、前總理德巴（Sher Bahadur Deuba）住所也遭縱火攻擊，通訊部長、內政部長、能源部長等人的住所，也都成為抗議者破壞的目標。
數百名抗議者闖入位於國會大廈，大樓側樓不斷爆出濃煙。摩托車在建築物周圍穿梭，有些摩托車載著從花園挖出的植物和從室內運來的畫作。許多抗議者們舉著尼泊爾國旗，圍著大樓入口處的營火跳舞並高喊口號，有些人進入了大樓內部，砸碎窗戶，大樓外也被噴塗上塗鴉和反政府言論，其中一句寫著：「你挑起了錯誤的戰爭」。
此前，由於安全問題，尼泊爾國內航班幾乎陷入停頓。尼泊爾首都加德滿都的特里布萬國際機場今也顯示已經關閉。
