2025年WTT澳門冠軍賽首日賽事，台灣「桌球一哥」林昀儒展現絕佳狀態，招牌反手擰節奏絕佳，以 3：0（12：10、11：3、11：6）直落三局擊敗法國名將、被球迷暱稱為「眼鏡哥」的艾利克斯·勒布倫（Alexis Lebrun），順利挺進男單16強。兩人世界排名接近，林昀儒第11，勒布倫第13，過去3次交手林昀儒曾贏下2次。比賽開局雙方膠著，勒布倫一度追至10平，但林昀儒憑藉沉穩心態與擦網幸運球，以12：10驚險拿下首局，為比賽奠定基調。第二局，林昀儒徹底掌握節奏，利用反手擰與中路落點壓制，成功打亂勒布倫猛衝快攻的節奏，對手心態急躁、失誤頻頻，最終林昀儒以11：3輕鬆再下一城。第三局勒布倫雖一度領先，但在林昀儒發球和相持中的持續施壓下再度崩盤，林昀儒以11：6鎖定勝局。目前男單16強已有五席出爐，包括巴西的雨果（Hugo Calderano ）、奈及利亞的阿魯納（Quadri Aruna）、德國的杜達（Benedikt Duda）、中國大陸的林詩棟，以及台灣的林昀儒。林昀儒下一輪將迎戰西蒙·高茨（Simon Gauzy）與何俊輝之間的勝者，極可能再次對上法國好手。