新北市八里昨（8）日發生一起勞資糾紛的恐嚇事件！一名45歲林姓男子手持開山刀到新北市八里區訊塘路上的一個店家門口揮舞恐嚇，並毀損被害人機車後視鏡後離去，經警方快速鎖定並拘提到案，過程中，林男頑強抵抗，割傷員警手指及右手臂，全案警詢後，依毀損、恐嚇、傷害及妨害公務罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。警方表示，昨日下午13時許接獲民眾通報，有人在店門口揮舞開山刀恐嚇後離去，請員警協助。員警派員到場，即調閱監視器鎖定林姓犯嫌身分，成立專案小組後，並整卷報請士林地方檢察署檢察官核發拘票執行拘提。據了解，林男與被害人為前雇傭關係，因薪資糾紛，林男手持開山刀恐嚇，並毀損被害人機車後視鏡後離去。林姓嫌犯案後沿台61線向南部逃逸，警方成立專案小組鎖定林男行蹤後，於當天晚上23時許在南投縣竹山鎮鯉南路與大智路口拘提林嫌到案。警方指出，拘提過程中，林嫌持刀頑強抵抗，導致員警手指及右手臂遭林嫌割傷，全案警詢後，依毀損、恐嚇、傷害及妨害公務罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。