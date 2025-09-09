我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳沂發聲力挺柯文哲，將炮火對準北檢。（圖／陳沂 臉書）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等罪遭到羈押禁見，如今柯文哲3度交保，昨（8）日在遭押368天後，再度以7000萬元交保金換取自由，更在面對媒體時痛批北檢「抄家」行徑，控訴北檢什麼都沒查到，司法不公。對此網紅陳沂力挺柯文哲，以鄭文燦貪汙案開嗆檢方，「證據不足的情況下羈押柯文哲快一年，還是查不到什麼，這叫公平嗎？」柯文哲昨日在妻子陳珮琪協助辦理完交保手續後步出地檢，更在聯訪時砲轟賴清德，直指司法不公，控訴遭到北檢「抄家」，包含住家、民眾黨黨部、助理住處全被掃完一輪，卻仍拿不出有效證據定罪，「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到！」更痛罵檢察官，「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毁掉。」對此網紅陳沂在臉書替柯文哲發聲，將炮火對準北檢，重提鄭文燦貪汙案罪證確鑿卻逃過羈押命運，「反觀鄭文燦，涉嫌收賄500萬，人證物證都有還有金流不是excel表，羈押短短47天就火速被放出來了。」陳沂也提出「公平之說」，認為遵守無罪推定原則和程序正義即是公平，開嗆司法僅以一份Excel表就關押柯文哲，「證據不足的情況下羈押柯文哲快一年，還是查不到什麼，這叫公平嗎？」更感嘆前台北市副市長彭振聲妻子因此跳樓自殺，「彭振聲家破人亡何辜，李文宗跟京華城毫無關聯，一封感謝簡訊就被認定共犯。」回顧柯文哲這回交保釋放，不僅獲得近千名小草到場支持力挺，更在離開台北後，直奔新竹老家探望老母親，和家人一同享用豬腳麵線，隨後才返回台北東門住家。柯文哲這次重獲自由代價不小，除了全家大小湊齊7000萬天價交保金，同時他還得配戴電子腳鐐，遭限制住所，以及出海、出境8個月，而北檢已經在柯文哲交保後5.5小時發起抗告，司法攻防戰預計還要持續。