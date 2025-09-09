卡達首都多哈當地時間9日多地發生爆炸，爆出大量濃煙，以色列軍方隨後證實發動空襲，目標是當地的哈馬斯高層。美國駐卡達大使館發布就地避難令。
據CNN報導，卡達首都多哈（Doha）市區9日傳出多起爆炸。卡達表示，以色列週二襲擊哈馬斯領導層多名成員居住的住宅大樓。卡達外交部譴責，此次襲擊是對國際法和準則的公然違反，不會容忍以色列魯莽、不負責任的行為，對卡達人和卡達居民的安全構成了嚴重威脅。
以色列國防軍稍後證實，其與以色列國安局「辛貝特」（Shin Bet）聯合行動，對哈馬斯的高級領導層進行精確打擊。以色列消息人士表示，哈馬斯領導人多年來都多哈當成加薩走廊以外的總部。此次也是以色列首次對卡達發動攻擊。有以色列官員聲稱，美國在襲擊前就已經知悉此事。
以色列總理內坦瓦胡辦公室聲明，此次針對哈馬斯官員的攻擊是完全是以色列獨自發起的行動，以色列會承擔全部責任。
一名居住在卡達的外國居民表示，「我至少聽到了五聲爆炸聲。我向窗外望去，聽起來很近，我以為是在我家後院。但查了新聞後，我覺得爆炸地點離我住的地方有15分鐘的路程，雖然我不確定具體位置。」現場畫面可以看到，灰色濃煙籠罩了阿爾瓦赫達拱門（Al Wahda Arches）和珍珠門塔（ Pearl Gateway Towers）附近地區的天空。
美國駐卡達大使館已在X平台發布聲明，「我們注意到多哈發生飛彈襲擊的報道。美國大使館已對其設施發布了就地避難令。建議美國公民就地避難」。
約旦外交部長薩法迪也在X平台發聲，譴責以色列對多哈的襲擊是公然違反國際法，並誓言如果卡達選擇回應暴力行為，約旦將與卡達站在一起。
文章來源：
Israel targets Hamas leadership in Qatar strike
我是廣告 請繼續往下閱讀
以色列國防軍稍後證實，其與以色列國安局「辛貝特」（Shin Bet）聯合行動，對哈馬斯的高級領導層進行精確打擊。以色列消息人士表示，哈馬斯領導人多年來都多哈當成加薩走廊以外的總部。此次也是以色列首次對卡達發動攻擊。有以色列官員聲稱，美國在襲擊前就已經知悉此事。
以色列總理內坦瓦胡辦公室聲明，此次針對哈馬斯官員的攻擊是完全是以色列獨自發起的行動，以色列會承擔全部責任。
一名居住在卡達的外國居民表示，「我至少聽到了五聲爆炸聲。我向窗外望去，聽起來很近，我以為是在我家後院。但查了新聞後，我覺得爆炸地點離我住的地方有15分鐘的路程，雖然我不確定具體位置。」現場畫面可以看到，灰色濃煙籠罩了阿爾瓦赫達拱門（Al Wahda Arches）和珍珠門塔（ Pearl Gateway Towers）附近地區的天空。
美國駐卡達大使館已在X平台發布聲明，「我們注意到多哈發生飛彈襲擊的報道。美國大使館已對其設施發布了就地避難令。建議美國公民就地避難」。
Israel targets Hamas leadership in Qatar strike