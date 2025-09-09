我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市那斯達克指數8日創下新高，9日開出平盤，標普500指數上漲0.1%、那斯達克指數上漲0.2%、道瓊工業指數也上漲0.1%。蘋果今也將舉行年度發佈會，股價微幅下跌。截至美東時間10時55分，道瓊工業指數上漲68.55點或0.15%、標普500指數上漲1.12點或0.02%、那斯達克指數下跌12.42點或0.06%、費城半導體指數下跌9.73點或0.17%。蘋果將於美東時間10日下午1時舉行iPhone17等新品的秋季發表會，股價下跌0.54%，暫報236.6美元。台積電ADR上漲1.84%、微軟上漲0.31%、META上漲1.33%、Alphabet上漲1.13%。輝達下跌0.51%、特斯拉下跌0.27%。美國財經媒體CNBC報導，投資人目前還在等待2份關鍵的通膨數據報告，這可能決定聯準會（FED）下週會議是否會降息。上週一份意外疲軟的就業報告加強降息預期。但通膨報告若走強可能會對此造成影響。 8月生產者物價指數（PPI）報告將於週三上午公佈，而消費者物價指數（CPI）將於週四公佈。阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克表示，當勞動市場疲軟時，聯準會應該降息。但週四將公布的CPI數據，市場普遍預期通膨率將從2.7%升至2.9%，但這會造成衝突，因為當通膨上升時，聯準會就應該加息。