▲AirPods Pro 3售價維持和上一代相同，都為249元美金，台灣價格7490元。（圖／翻攝官方影片）

▲AirPods Pro 3 提供五款耳塞。（圖／翻攝Apple官網）

AirPods Pro 3 重點功能

台灣售價與上市日期

蘋果今（10）日凌晨舉辦iPhone 17 發表會，會中率先發表AirPods Pro 3耳機，相較於上一代，AirPods Pro 3設計大翻新，續航從6小時升級到8小時，，而原本iOS 26該有的功能都會支援，預料升級會相當有感，價格和上一代相同維持在249元美金，台灣價格7490元，美國等50多國在9月19日開賣，台灣日後開放訂購。今年AirPods Pro 3設計會大有看頭，外型部分，和上一代差異不大。充電盒部分升級，同步瘦身，變得更薄、更好攜帶。健康監測大升級，蘋果導入與Powerbeats Pro 2相同的入耳式心率偵測，無需配戴Apple Watch也能在運動時量心跳，加上溫度感測器，透過耳道的測量，準確度理論上將超越手腕，且健康數據將整合在iOS 26新版健康App。有分析師認為，這波大升級可望讓用戶黏著度再提升。，直接跨越語言障礙，不止如此，錄音室等級錄音也是此次iOS 26配合新AirPods主打賣點，不論錄製短影音、採訪或線上會議，AirPods Pro 3都能捕捉更自然立體的人聲，且主動降噪能力是 AirPods Pro 2 的 2 倍。iOS 26會有的連續收音、相機遙控、用戶入睡時自動暫停播放、個人化充電提醒等功能也都會一起放在AirPods Pro 3。：降噪效能比 AirPods Pro 2 強 2 倍，較首代提升 4 倍。：低音更紮實、音場更廣，人聲更清晰。：新增 XXS 在內的五種尺寸泡棉耳塞，配戴更舒適穩固。：內建 PPG 感測器，支援 iPhone「健身」App，涵蓋 50+ 運動模式。：AI 個人化健身教練，即時回饋訓練強度。：跨語言免手持口譯，支援英／法／德／葡（巴）／西（西），年底新增義／日／韓／中（簡）。：開啟降噪可連續聽音樂 8 小時，比前代多 33%。：IP67 防水防塵