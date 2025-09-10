我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apple Watch Ultra 3亮點在全新LTPO3寬角OLED螢幕，邊框縮減24%，打造視野更舒適的大畫面。（圖／官方提供）

Apple Watch Ultra 3 大突破

▲Apple Watch Series 11 可進行睡眠評分，並發出高血壓異常通知。（圖／翻攝官網）

Apple Watch Series 11

▲Apple Watch SE 3針對入門市場大改，補齊螢幕常亮與快充功能。（圖／官方提供）

Apple Watch SE 3平價卻誠意滿滿

蘋果發表會手錶全面更新，推出Apple Watch Ultra 3、Apple Watch 11與平價定位的Apple Watch SE 3，螢幕、健康偵測與續航力上都有所突破。Apple Watch Ultra 3換上史來最大OLED螢幕，續航力最長可達72小時，更首次導入「慢性高血壓偵測」；Apple Watch SE 3則一口氣補齊永亮螢幕與快充，健康面支援睡眠呼吸中止警示，預計9月19日全球陸續上市。Apple Watch Ultra 3亮點在全新LTPO3寬角OLED螢幕，邊框縮減24%，打造視野更舒適的大畫面，戶外使用亮度更強，同時支援1Hz全天候更新率，讓秒針跳動時無須抬手也能隨時掌握。通訊效能則進化至雙天線5G演算法，下載與訊號穩定性全面提升。續航力部份Ultra 3最高使用時間42小時，在低功耗模式更能上看72小時，並支援快充，僅需15分鐘就能提供12小時使用。Apple Watch Ultra 3首度導入「高血壓預警」功能。透過光學心率感測，持續30天監測血管反應，只要初步偵測出長期血壓異常，即會推播提醒用戶就醫檢查。此外也新增「睡眠分數」分析，不單依靠睡眠時長，還結合規律性、深淺眠比例與中斷次數，提供改善建議。售價為799美元起，台灣價格2萬6900元起，將於9月19日全球開賣。蘋果史上最纖薄舒適的手錶，搭載了革命性的健康功能，包括高血壓通知，透過光學心率感測器長期分析血管對心跳的反應，一旦偵測長期高血壓風險將主動提醒用戶。另有睡眠分數」功能，進一步分析睡眠長度、入睡規律、醒來次數及睡眠階段比例，以數值化評估睡眠品質。電池續航力提升至24小時，可持續一整天一整夜無需充電，且採用經過全新製程打造的Ion-X陶瓷塗層玻璃，耐刮能力較前代提升兩倍，正式支援5G網路，並增設手腕甩動快捷手勢。於9月11日上午9點開始預訂定價美金399元，台灣地區價格1萬2900元，9月19日正式上市，提供航太級鈦金屬及多色鋁合金款式選擇。比起Apple Watch Ultra 3的專業定位，Apple Watch SE 3則針對入門市場大改，補齊螢幕常亮與快充功能。採用強化的Ion-X玻璃，抗裂性能提升四倍，不怕日常撞擊刮傷。電池續航標準模式18小時，但快充速度大幅提升兩倍，充電15分鐘即可支援8小時，高效滿足日常需求。Apple Watch SE 3同樣導入「睡眠分數」，並結合演算法解析手腕溫度，推估排卵期。針對睡眠品質，支援「睡眠呼吸中止連續30日偵測」，當出現呼吸中斷時會推送警示，強化預防作用。搭載S10處理器後，Siri回應更快，新增雙指輕點與手腕翻轉等直觀操作。售價249美元起，台灣地區價格7900元起，9月11日上午9點開始預訂，9月19日登場。