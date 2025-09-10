我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone Air 這次顏色相對淡雅，這次全面取消實體SIM卡槽，包含台灣也必須使用eSIM。（圖／翻攝官網）

單鏡頭設計

A19 Pro晶片

▲iPhone Air為單顆鏡頭的配置，為4800萬畫素。（圖／翻攝官網）

iPhone Air新機重點

超薄新設計

三晶片架構

全天候續航

主鏡頭

前鏡頭

eSIM

顏色

iPhone Air容量／價格

🟡台灣預購、開賣時間

▲蘋果發表會帶來全新iPhone 17系列，4款新機台灣價格一覽，9月12日晚上8點開始預定，9月19日發售開賣。（圖／NOWNEWS社群中心製）

蘋果今（10）日凌晨發表全新機種「iPhone Air」，厚薄度僅5.6mm，讓iPhone Air成為史上最薄iPhone。而處理器使用的A19 Pro晶片還算是頗有誠意。入門規格是256GB，價格3萬6900元，台灣預計本週五晚上8點開放預購，9月19日正式開賣。iPhone Air延續蘋果極致輕薄的設計理念，機身僅5.6mm厚，重量大幅降低，機身採用5級鈦金屬打造，背蓋首次導入Ceramic Shield保護，前玻璃則升級至Ceramic Shield 2，耐刮性提升3倍、抗裂性增強4倍，6.5吋Super Retina XDR螢幕亮度高達3000尼特，戶外使用依舊清晰。在相機部分，iPhone Air配備全新1800萬畫素Center Stage前鏡頭，支援自動廣角與橫向自拍，不再受限手機方向。後置單顆4800萬畫素Fusion主鏡頭可模擬4種焦段，並內建2倍光學遠攝，低光源表現大幅進化。同時支援4K60fps Dolby Vision錄影，並具備雙鏡頭同時錄製功能。配置A19 Pro處理器，搭載6核心CPU與5核心GPU，並內建神經加速器，提升生成式AI運算表現。全新N1網路晶片支援Wi-Fi 7與藍牙6，C1X數據晶片則比前代快兩倍且更省電。蘋果強調，在軟硬體優化下，iPhone Air能實現全天候續航，並提供Adaptive Power Mode智慧省電。◾厚度僅 5.6mm，為目前最薄 iPhone。◾6.5 吋 ProMotion 螢幕，Super Retina XDR，120Hz 自適應更新率、Always-On 待機最低降到 1Hz；3000 尼特戶外峰值亮度。◾A19 Pro + N1 + C1X，A19 Pro 帶來更快 CPU/GPU 與裝置端生成式 AI；N1 支援 Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Thread；C1X 為自研行動數據晶片，整體耗能降 30%、傳輸更快。◾配合 iOS 26 Adaptive Power Mode，實現更長的全天續航。◾4800 萬畫素 Fusion 主相機，等效 28mm/35mm支援 2x光學品質望遠。◾全新 1800萬畫素的Center Stage 方形感光元件，直握即可拍橫向；AI 自動收納更多人，4K HDR 超穩，支援 Dual Capture 前後同錄。◾全面使用 eSIM 設計，包含台灣在內都沒有實體SIM卡槽。◾天藍、淺金、雲白、太空黑色iPhone Air被認為是用來取代Plus機型，價格部分對標去年iPhone 16 Plus，iPhone Air不算貴得太誇張，取消128GB，256GB和512GB都比iPhone 16 Plus稍稍貴了500元。◾128GB／無◾256GB／3萬6900元◾512GB／4萬3900元◾1TB／5萬900元◾9月12日周五晚上8點開放預購◾9月19日周五全台正式開賣